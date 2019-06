Un bacio che unisce | la pazza storia d’amore tra Magdalena Eriksson e Pernille Harder

Regno Unito - rara infezione uccide 12 persone : “Basta anche un bacio o uno starnuto” : Si chiama ‘infezione da streptococco A invasiva (iGAS)' e ha causato la morte di 12 persone nella contea inglese dell'Essex: i casi accertati sono almeno 32 e i medici stanno monitorando la situazione. I batteri si diffondono facilmente anche con il semplice contatto con la pelle.

Grande Fratello 16 - Daniele sbotta dopo le critiche : «Martina ha vinto - ma cene e benzina le pago io». E scatta il bacio in pubblico : Da quando si è chiusa la porta rossa del Grande Fratello 16 Martina Nasoni e Daniele Dal Moro non si sono più allontanati. Dalle stories di entrambi i profili Instagram è palese...

bacio DELLA MORTE A UN NEONATO/ Bimbo quasi ucciso dall'herpes di un parente che... : Il BACIO di un parente con herpes mette a repentaglio la vita di un NEONATO di sole 4 settimane il giorno del suo battesimo: ecco com'è andata

Euro 2020 – L’Ucraina travolge la Serbia - Zinchenko esulta così : bacio in diretta alla giornalista [VIDEO] : E’ andata in scena ieri Ucraina-Serbia, partita valida per le qualificazioni ad Euro 2020. Vittoria per 5-0 della squadra di Shevchenko ed esultanza particolare per Zinchenko. Il calciatore del Manchester City si è presentato ai microfoni di una tv locale per le consuete interviste di rito. Ma, all’improvviso, dopo aver ascoltato in silenzio la domanda della giornalista, l’ha baciata in diretta tv e se n’è andato. ...

La nonna di Fedez è su Instagram. E il rapper provoca Salvini : "Manda anche lei i bacioni" - : Anna Rossi La nonna di Fedez è sui social ormai da qualche tempo e con le dirette interagisce con i suoi fan. Ma questa è un'occasione buona per il rapper per lanciare qualche frecciatina Qualche settimana fa, Fedez ha aperto un profilo Instagram per sua nonna Luciana. Immediatamente, ha fatto il boom di follower e le sue dirette sono andate alla grande. L'anziana signora ci ha preso proprio gusto e sui social si diverte parecchio. ...

Francesca De André - il gesto che non convince : bacio alla lettera di Giorgio : Grande Fratello news, Francesca De André tra due fuochi: la sua scelta ricadrà su Gennaro o Giorgio? Cos’è successo davvero tra Gennaro e Francesca del Gf 16? Sappiamo che hanno fatto pace, è vero, ma prima di trovare un punto d’incontro, se ne sono dette di tutti i colori. Non sono ancora fidanzati e già […] L'articolo Francesca De André, il gesto che non convince: bacio alla lettera di Giorgio proviene da Gossip e Tv.

Che pena Salvini che minaccia Saviano e gli manda bacioni su Facebook : Forte dell’exploit alle recenti elezioni europee, nelle ultime ore il ministro dell’Interno Matteo Salvini si è sentito in diritto di tornare su uno dei pilastri, almeno nella sua mente, del programma di governo: togliere la scorta a Roberto Saviano. Come se la sicurezza di una persona e la libertà fossero materia elettorale, il leader del Carroccio ha dichiarato di star lavorando per “una revisione dei criteri per le scorte che impegnano ogni ...

Francesca e Gennaro - quel bacio che non convince : al Gf 2019 i primi grandi dubbi : Francesca De André e Gennaro Lillio, quel bacio che non convince In molti stanno parlando incessantemente del bacio tra Francesca De André e Gennaro Lillio, un gesto che in tanti si aspettavano da parecchio tempo e che avrà senz’altro emozionato i fan della presunta nuova coppia del Grande Fratello 2019. Ma è davvero tutto oro […] L'articolo Francesca e Gennaro, quel bacio che non convince: al Gf 2019 i primi grandi dubbi proviene da ...

L'amore di un padre! Chiara Nasti e il bacio sulla bocca che fa indignare il web : Per mostrare l’amore incondizionato di un padre, Enzo Nasti bacia sulla bocca le figlie Chiara e Angela ed è subito polemica sul web. Chiara Nasti, l’influencer napoletana ha da poco festeggiato il compleanno di suo papà Enzo Nasti e per l’occasione il papà organizzato un party esclusivo che, nonostante la separazione della coppia, ha visto la partecipazione della famiglia Nasti al completo.-- Durante i festeggiamenti, Chiara si è ...

Grande Fratello 2019 - Francesca De Andrè e Gennaro Lillio sempre più vicini : «Perché non mi dai un bacio in bocca?» : Francesca De Andrè sembra sempre più attratta da Gennaro Lillio dentro la casa del Grande Fratello 16, ma se da un lato lo seduce con sguardi maliziosi e carezze, dall'altro lo...

bacio lesbo tra Bella Hadid e un robot : bufera su Calvin Klein (che si scusa) : Il marchio di moda statunitense si è scusato con la comunità LGBTQ dopo le critiche arrivate sui social per la sua ultima...

Uomini E Donne : oggi il bacio tra Giulia e Giulio che non é piaciuto a Manuel. Leggi le anticipazioni! : Il bacio di Giulia Cavaglià e Giulio Raselli ha dato nuovamente la dimostrazione a Manuel Galiano che la tronista prova una forte attrazione nei confronti del suo rivale in amore. Nonostante questo, Manuel non... L'articolo Uomini E Donne: oggi il bacio tra Giulia e Giulio che non é piaciuto a Manuel. Leggi le anticipazioni! proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

