(Di mercoledì 26 giugno 2019) La discussione sulla libertà di scelta riguardo ai vaccini torna. E scoppia di nuovo la polemica. L’incontro, una conferenza stampa promossa dal Corvelva, il Coordinamento regionale Veneto per la libertà vaccinale, e dal guru di Life 120, Adriano Panzironi, si terrà giovedì a Montecitorio dopo l’invito ricevuto a gennaio dall’allora deputata del Movimento 5 Stelle, Sara Cunial. Lei, espulsa nel frattempo e approdata al gruppo misto, sarà all’incontro. In campo contro l’‘free vax’, l’Ordine dei medici e la Societàna di pediatria a cui si sono aggiunti due deputati die Pd, Roberto Novelli e Alberto Losacco, chiamando in causa il presidente della, Roberto Fico, chiedendogli di cancellare l’incontro. L’uso della sala per le conferenze stampa di Montecitorio è concesso, secondo disponibilità, sulla base della semplice ...

Cascavel47 : ‘Free vax’, evento alla Camera. Pd e Forza Italia chiedono cancellazione. Giulia Grillo: “Prossimo ministro Wanna M… - fattoquotidiano : ‘Free vax’, evento alla Camera. Pd e Forza Italia chiedono cancellazione. Giulia Grillo: “Prossimo ministro Wanna M… - xenonian1 : RT @robertasantoni2: Evee è morta a Marzo per colpa dei #vaccini la mamma chiede giustizia e continuiamo i stupidi dibattiti tra no vax pro… -