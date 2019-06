No-vax | Ricciardi | “Imbroglioni e ciarlatani stanno facendo danni approfittandosi della

meteoweb.eu

(Di lunedì 24 giugno 2019) “La lotta tra scienza e anti scienza continuerà fino a quando ci sarà un uomo malato o una persona che lo assiste. La sofferenza è qualcosa che spinge le persone a cercare aiuto dove viene offerto. Quando ci sono imbroglioni eche si approfittanocredulità popolare questo dovrebbe essere vietato dalle istituzioni“. E’ quanto sostiene Walter, docente ordinario di Igiene e Medicina preventiva dell’Università Cattolica e preside elettoWorld Federation of public health associations. La dichiarazione è stata rilasciata dall’esperto a marginepresentazione a Romanuova sezione malattie rare del portale Doveecomemicuro.it, rispondendo alle domande dei giornalisti in merito alle polemiche sull’evento sulla libertà di scelta terapeutica promosso dall’associazione Corvelva, in programma alla Camera il 27 ...