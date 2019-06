Europeo Under 21, Italia eliminata

Il pareggio temuto è arrivato. Francia e Romania concludono il Girone C con uno 0-0 che le manda entrambe a 7 punti. Primo posto ai romeni, i transalpini sono migliori secondi fra i tre gruppi. L'si è fermata a 6 punti e non stacca il biglietto per la semifinale dell'casalingo. Un flop che, oltretutto, si ripercuote anche sulle Olimpiadi di Tokyo 2020: fuori dalle prime quattro,gli azzurrini non andranno in Giappone l'anno prossimo. Gli azzurrini pagano a caro prezzo l'inattesa sconfitta con la Polonia.