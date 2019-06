Angelo Sanzio rimuove il silicone dagli zigomi | ma non dice stop alla chirurgia

blogo

(Di domenica 23 giugno 2019) Marcia indietro per. Il Ken Umano di Civitavecchia, noto per la sua partecipazione al Grande Fratello 15 e per le sue ospitate nei salotti di Barbara d'Urso, ha deciso di sottoporsi nuovamente a un intervento chirurgico, stavolta perre ilcon cui alcuni mesi fa aveva deciso di riempire i propri.A riprendere l'intervento di riparazione, le telecamere di Realiti - Siamo Tutti Protagonisti, il programma di Enrico Lucci in onda su Rai2, durante il quale il dottor Alessandro Gualdi ha illustrato l'operazione cheha affrontato per evitare che il materiale introdotto sotto la pelle potesse danneggiarlo negli anni a venire.si è poi mostrato col volto tumefatto per l'intervento in una foto pubblicata su Instagram insieme all'opinionista Alba Parietti, presente anche lei nella stessa puntata del talk. Nelle Storie condivise nelle ...

BITCHYFit : Angelo Sanzio si è tolto il silicone dagli zigomi - le foto | BitchyF - StraNotizie : Angelo Sanzio si è tolto il silicone dagli zigomi - le foto - nico_lai93 : RT @pomeriggio5: Nella #cabinarossa di #Pomeriggio5 Angelo Sanzio ci rivela i futuri ritocchini di sua mamma Mary -