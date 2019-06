Basket femminile 3×3 | Mondiali 2019 | Italia seconda nel girone | ai quarti sfida con la

Basket 3×3 - European Games 2019 : esordio con sconfitta per l’Italia femminile. Vincono tutte le principali favorite : Giornata d’esordio per il Basket 3×3 femminile agli European Games in corso di svolgimento a Minsk, con tutte le selezioni nazionali impegnate che hanno fatto il loro debutto in Bielorussia. L’Italia, che ha sostituito all’ultimo istante Elisa Policari con Arianna Landi nel quartetto partito per l’Est d’Europa, è stata sconfitta in maniera netta dalla Bielorussia: gara mai in discussione, con 11 punti di Maryna ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : venerdì 21 giugno. Nell’arco femminile - Lucilla Boari chiude 6a. Basket 3×3 : esordio negativo per l’Italia. Boxe - Mouhiidine inizia benissimo. Ora Clemente Russo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.56 Boxe – Comincia benissimo il cammino di Aziz Mouhiidine a Minsk: l’azzurro ottiene il passaggio agli ottavi di finale (nella categoria -91 Kg) distruggendo 5-0 lo sloveno David Michalek. Tutte convincenti le riprese dell’italiano, che non ha lasciato scampo all’avversario di turno. Ora per lui ci sarà da affrontare il tedesco Waigel. 14.55 TIRO CON L’ARCO ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : venerdì 21 giugno. Qualifiche dell’arco nella parte finale. Basket 3×3 : esordio negativo sia al maschile sia al femminile per l’Italia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.10 Basket 3X3 – Nel torneo maschile, la Serbia annienta 22-8; trascinata dai 12 punti di Rasic. 14.05 TIRO CON L’ARCO – Mike Schloesser e Ognjen Nedeljkovic viaggiano sempre in coppia a quota 471. Pagni è 13esimo con lo score di 456. 14.00 TIRO CON L’ARCO – novità azzurre nel ranking round del ricurvo femminile: la classifica rimane sempre ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : venerdì 21 giugno. Proseguono le qualificazioni dell’arco. Basket 3×3 : esordio negativo sia al maschile sia al femminile : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.36 Basket 3X3 – Bomba da due punti ancora di una scatenata Ivashchnka. E finisce qui 21-7 per la Bielorussia. Azzurre nettamente sconfitte all’esordio. 13.36 Basket 3X3 – Il punteggio si sposta sul 19-6. La Bielorussia è vicinissima alla chiusura del match, mancano solo due punti alle padrone di casa. 13.34 Basket 3X3 – Siamo sotto 16-5. Partita velocissima, ma le ...

Basket 3×3 - Mondiali 2019 : Italia femminile sconfitta dalla Russia - sfida decisiva nel primo pomeriggio con l’Indonesia : Arriva la prima sconfitta per l’Italia femminile nei Mondiali di Basket 3×3, in corso di svolgimento ad Amsterdam. Nella capitale olandese le azzurre sono state sconfitte per 10-18 dalla Russia, che si candida ora per la prima posizione nel girone. La corsa per i quarti è aperta a tre selezioni: Russia, Nuova Zelanda e Italia, con le prime due che si sfideranno quasi un’ora e mezza prima del match che coinvolge azzurre ed ...

Verso l’EuroBasket Women 2019 : la Nazionale femminile sfida il Belgio domani a Kortrijk : Nazionale femminile: domani a Kortrijk le Azzurre sfidano il Belgio (ore 20.30). Ultimi due test prima dell’EuroBasket Women 2019 domani la Nazionale femminile torna in campo a Kortrijk per affrontare il Belgio (ore 20.30), settimo impegno ufficiale in preparazione all’EuroBasket Women 2019 (27 giugno-7 luglio). Sabato 22 giugno si replica, a Wevelgem (ore 17.00). Le Azzurre affrontano il Belgio a distanza di soli 13 giorni dalla ...

Basket 3×3 - Mondiali 2019 : nel torneo femminile ai quarti Cina - Ungheria - Spagna e Romania : Primi verdetti nel torneo femminile per quanto riguarda i Mondiali di Basket 3×3 in corso di svolgimento ad Amsterdam. La capitale olandese, infatti, osserva approdare le prime due dei gironi A e C ai quarti di finale. Nel raggruppamento A ai quarti vanno la Cina, che chiude senza alcuna sconfitta, e l’Ungheria. La partita decisiva, però, è quella tra Cina e Olanda, con le asiatiche vincitrici al termine di un incontro tiratissimo, e ...

Basket 3×3 - Mondiali 2019 : Italia femminile vincente anche nella seconda partita - battuta sul filo di lana l’Ucraina : L’Italia femminile vince anche la seconda partita ai Mondiali di Basket 3×3, concludendo dunque a punteggio pieno la giornata di oggi. Le azzurre si prendono la rivincita della finale per il terzo posto degli ultimi Europei battendo l’Ucraina per 17-15 in una gara tirata fino agli ultimi istanti. L’inizio sembra avere una sola padrona, e cioè la Nazionale azzurra, che sale sul 3-0 e poi 4-1 con iniziative dentro e fuori ...

Basket femminile 3×3 - Mondiali 2019 : buon esordio dell’Italia. Sconfitta la Nuova Zelanda : Comincia nel migliore dei modi la difesa del titolo per l’Italia nei Mondiali di Basket femminile 3×3. Le azzurre (Rae Lin D’Alie, Marcella Filippi, Giulia Rulli, Giulia Ciaravella) hanno sconfitto all’esordio la Nuova Zelanda per 18-12 e tra due ore sono attese ad una Nuova sfida con l’Ucraina. Una partita che era iniziata male per l’Italia, con la Nuova Zelanda che si è trovata avanti per 7-1 grazie ...

Basket 3×3 - Mondiali 2019 : nel torneo femminile iniziano bene Cina - Ungheria - Spagna e Romania. Domani l’Italia : Comincia l’avventura del torneo femminile ai Mondiali di Basket 3×3 in corso di svolgimento ad Amsterdam. Nella capitale olandese si sono disputati i primi 10 incontri della fase a gironi. Nel gruppo C, il primo a scendere in campo, calano immediatamente le quotazioni della Mongolia, battuta prima dall’Iran fallendo il tiro della vittoria e poi, sonoramente, dalla Romania. Quest’ultima fa suo anche il match contro la ...

Basket – 3×3 World Cup femminile : le azzurre in campo domani - le sensazioni della capitana Filippi : FIBA 3×3 World Cup 2019. L’inizio domani ad Amsterdam. Le azzurre in campo da mercoledì E’ al suo quinto Campionato del Mondo. Come lei solo altri due giocatori: Marco Savic e Dusan Domovic Bulut. Tutti e tre sono icone riconosciute del 3×3 mondiale. “E’ uno dei vantaggi dell’età…” minimizza scherzando Marcella Filippi, 33 anni, capitana della Nazionale 3×3 a due giorni dall’esordio ...

Basket femminile - Europei 2019 : il calendario completo. Date - programma - orari e tv dai gironi alla finale : Si avvicina il momento di EuroBasket Women 2019, che alle nostre latitudini ha una definizione, tradotta, che si riassume in Europei di Basket femminile 2019. Si gioca in Serbia e in Lettonia, con un’organizzazione congiunta che porta otto squadre all’Arena di Riga, impianto da 11.200 posti che già ospitò l’edizione 2009, e altre otto tra il Cair Sports Center di Nis, la terza più grande città di Serbia, e la Crystal Hall di ...

Basket 3×3 - Mondiali 2019 : l’Italia difende il titolo femminile - la Serbia vuole riconfermare la supremazia tra gli uomini : Partono domani i Mondiali di Basket 3×3 ad Amsterdam, capitale olandese. A detenere il titolo sono la Serbia al maschile e l’Italia al femminile, dopo le rispettive vittorie in quel di Manila nel 2018, con il pubblico filippino che andò pazzo per le giocate di Dusan Bulut da una parte e di Rae Lin D’Alie dall’altra. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa ci riserverà quest’edizione della World Cup, partendo dal settore ...

Basket – L’Italia femminile supera la Bielorussia di misura. Coach Crespi bacchetta le azzurre : “male in difesa!” : L’Italia femminile supera la Bielorussia 71-67 in una delle amichevoli che precedono EuroBasket Women 2019: Coach Crespi bacchetta la fase difensiva delle azzurre Nel primo dei due test previsti nel weekend contro la Bielorussia, la Nazionale femminile si è imposta al PalaBrera di Broni per 71-67. La miglior marcatrice tra le azzurre è stata Elisa Penna con 27 punti (career high per lei con la Maglia della Nazionale), in ...