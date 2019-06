LIVE Scherma | Europei 2019 in DIRETTA | fiorettisti e sciabolatrici in finale per il bronzo

oasport

(Di giovedì 20 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.46 Appuntamento alle 16.00 per laper iltra Italia e Russia. 14.45 Finisce qui. L’Italia viene sconfitta 45-40 dalla Germania e si deve quindi accontentare di lottare per ilanche nel fioretto maschile. Un assalto ricco di emozioni, che alla fine vede trionfare i padroni di casa, che si giocheranno il titolo contro la Francia. Il quartetto azzurro sfiderà invece la Russia per il terzo gradino del podio. 40-44 Manca un minuto alla fine, Garozzo sta provando a fare l’impresa!! 39-44 Altra stoccata di Garozzo! 38-44 Non ci sta Garozzo, che ci crede ancora. 36-44 Chiude benissimo la misura Joppich che si porta ad una stoccata dal successo. 35-43 Tre di fila per l’azzurro! 33-43 Germania a due stoccate dalla vittoria. 33-42 Attacco di Garozzo. 31-42 Ancora Joppich a segno. 31-41 Stoccata di ...

