Università | Politecnico di Milano prima in Italia e tra le migliori 150 al mondo

Università : da Regione Lombardia 3 mln a Bicocca e Politecnico Milano (2) : (AdnKronos) - "Queste collaborazioni rappresentano uno dei motori più importanti per valorizzare ricerca e innovazione al servizio del nostro territorio" ha detto il vicepresidente di Regione Lombardia e assessore alla Ricerca, Innovazione, Università , Export e Internazionalizzazione delle imprese,

Università : da Regione Lombardia 3 mln a Bicocca e Politecnico Milano : Milano , 11 mag. (AdnKronos) - Regione Lombardia punta su mobilità sostenibile e biotecnologie e sottoscrive l' Università degli Studi di Milano - Bicocca e con il Politecnico di Milano due accordi, finanziati con 3 milioni di euro. il primo progetto punta a individuare nuove molecole in grado di veicol

Università del Salento e politecnico di Bari - nuovi rettori : indette le elezioni Al voto in estate : ... nei Consigli di Dipartimento, nei Consigli delle Scuole, nei Consigli didattici, nel Comitato unico di garanzia, nel Nucleo di valutazione e nel Comitato per lo Sport con voto pesato pari al 25% del ...

Università : a Politecnico Milano in arrivo 15 ricercatori internazionali : Milano, 23 apr. AdnKronos) - Sei ricercatori di livello internazionale, vincitori di borse Msca, Marie Skodowska-Curie - European Individual Fellowship 2018, hanno scelto il Politecnico di Milano per portare avanti le loro ricerche. Altri nove ricercatori, che hanno ottenuto il Seal of Excellence ne