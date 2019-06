Ungaretti alla Maturità 2019 | di cosa parla la poesia “Risvegli”

Maturità 2019 - la diretta – Ecco le tracce della prima prova : Ungaretti con “Risvegli” e Sciascia per l’analisi del testo. Poi Stajano - Bartali e Dalla Chiesa : La prima traccia a uscire è, come tutti gli anni, quella dell’analisi del testo: tra gli autori scelti dal Miur per la prima prova della Maturità c’è “Risvegli” di Giuseppe Ungaretti, confluita nel 1942 nella raccolta L’allegria. Un autore che non usciva dal 2011. La seconda traccia proposta invece per la Tipologia A – che da quest’anno prevede la scelta tra due brani, uno di prosa e uno di poesia – ...

