Milano Pride Party_Toilet Sei Bellissima! sabato 29 giugno al Black Hole

Caterina Balivo sarà madrina al Pride di Milano scoppia la polemica : Caterina Balivo il prossimo 29 giugno sarà la madrina del “Pride di Milano”. La scelta dell’organizzazione di ospitare Caterina Balivo al “Pride di Milano” ha suscitato molte polemiche in rete, alimentate soprattutto da chi non ha dimenticato alcuni scivoloni della conduttrice che è in passato ha dimostrato di avere scarsa dimestichezza in materia di orientamento ses…..ale e di identità di genere. Nel 2017, durante le serate ...

Caterina Balivo sarà madrina del Pride di Milano : scatta la polemica : Pride Milano 2019, Caterina Balivo madrina: la scelta non piace Sabato 29 Giugno ci sarà il Gay Pride di Milano. E la madrina scelta dagli organizzatori è stata Caterina Balivo. Una scelta che non ha convinto molti gay sui social, i quali non hanno dimenticato alcune sue passate dichiarazioni davvero fuori posto nei confronti del mondo LGBT. Cosa ha detto? Due anni fa, commentando su instagram la performance di Ricky Martin a Sanremo, ha ...

Caterina Balivo madrina al Pride di Milano scoppia la bufera : Il 29 giugno le strade di Milano si tingeranno dei colori dell’arcobaleno, infatti quel giorno in cui la città ospiterà la parata del “Pride”, che quest’anno offrirà l’occasione alla città di celebrare il cinquantesimo anniversario dei moti rivoluzionari di Stonewall e di rendere giustizia a tutti coloro che hanno sacrificato la propria vita in nome dell’uguaglianza sociale e della ricchezza delle diversità. Nelle scorse ...

Caterina Balivo madrina del Pride di Milano 2019 - è polemica social : Il prossimo 29 giugno le strade di Milano si tingeranno dei colori dell'arcobaleno. Sta per avvicinarsi, infatti, il giorno in cui il capoluogo meneghino ospiterà la parata del Pride, che quest'anno offrirà l'occasione alla città di celebrare il cinquantesimo anniversario dei moti rivoluzionari di Stonewall e di rendere giustizia a tutti coloro che hanno sacrificato la propria vita in nome dell'uguaglianza sociale e della ricchezza delle ...

Dal 21 al 30 giugno il Milano Pride ricordando moti di Stonewall. In scena - anche Caterina Balivo : "LaPrimaVoltaFuRivolta": è questo il motto del "Milano Pride 2019", che dal 21 al 30 giugno festeggerà il 50esimo anniversario della rivolta di Stonewall, che diede vita al movimento di liberazione LGBT+. Come ogni anno, per 10 giorni, la città si tingerà di arcobaleno con oltre 60 tra mostre, spettacoli, incontri, conferenze e feste che avranno il loro centro nella zona di Porta Venezia. Il clou del Pride sarà sabato 29 con la grande e colorata ...