CorSera – Milan verso l’addio all’Europa League | accordo vicino con l’Uefa I dettagli

(Di martedì 18 giugno 2019) Importanti novità trae Uefa Come riportato dal corriere.it, ilstarebbe andando sempre piùla scelta di dovere rinunciare alla prossima edizione dell'Europain cambio di più tempo per raggiungere il break even, attualmente previsto al termine della stagione 2020-21. Questa scelta porterebbe ilad un anno di esclusione dalle Coppe ma avrebbe più tempo per raggiungere il pareggio di bilancio. Se ildovesse rinunciare a giocare l'Europa, a quel punto andrebbe il Torino e la Roma potrebbe essere ammessa direttamente ai gironi, saltando i preliminari. Fontenews.it

