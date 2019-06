Maurizio Sarri | quando rovinò il Natale alla Juventus | una macchia nel

Juventus - la rivoluzione di Maurizio Sarri : cosa ha chiesto al ds Paratici e quanto incasserà all'anno : Fra Livorno e Figline Valdarno ci sono circa 150 km, tutto sommato vicino. La Juve è andata là, in provincia di Firenze, a pescare il successore di Allegri ma passando per Londra, allungando la strada, una distanza però mai così grande quanto quella che divide Massimiliano da Maurizio Sarri. Una riv

Maurizio Sarri alla Juve : “sarrismo” è la parola più breve della storia sulla Treccani : Per i tifosi napoletani il riferimento all'identità napoletana contenuto nella definizione di "Sarrismo" sulla Treccani è da eliminare dopo il passaggio di Maurizio Sarri alla Juventus. La questione è molto più che di semplice appartenenza calcistica: mette in discussione il modo in cui le parole entrano nella nostra lingua e si evolvono.Continua a leggere

Anastasio critica Maurizio Sarri : "Sei andato alla Juve - il potere che sfidavamo" - : Luana Rosato Anastasio non ha preso bene il passaggio di Maurizio Sarri alla Juventus e, in un lungo sfogo su Instagram, ha raccontato tutta la sua delusione per una persona che considerava un condottiero L’arrivo di Maurizio Sarri alla Juventus ha scatenato diverse reazioni da parte dei tifosi napoletani: tra queste, anche quella del rapper Anastasio, ultimo vincitore di X Factor, che dopo aver dedicato uno dei suoi brani al mister, ...

Maurizio Sarri : figlio - moglie e padre. La vita privata dell’allenatore Juve : Maurizio Sarri: figlio, moglie e padre. La vita privata dell’allenatore Juve Ormai è ufficiale: Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della Juventus. Notizia che ha fatto storcere il naso a quei tifosi bianconeri che invece si aspettavano Guardiola e ne ha accontentato altri che a Guardiola, in fondo, non ci hanno mai creduto. Ma i tifosi veramente scontenti sono ovviamente quelli del Napoli, o almeno quelli Sarristi fino al midollo, che ...

Inizia il Maurizio Sarri Show : alla Juve la scossa che Agnelli voleva - sarà una rivoluzione di gioco : Meglio mettersi comodi, Inizia il Maurizio Sarri Show. La mossa spiazzante che voleva Andrea Agnelli dopo aver congedato Massimiliano Allegri, proprio un mese fa usciva il comunicato del club che confermava le voci di inizio maggio del suo addio anticipato, si conclude in una calda domenica di giugno con la (quasi) contemporanea pubblicazione sui s...

Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della Juventus : Napoli non ci sta! La clamorosa reazione nel quartiere di Bagnoli : I napoletani non ci stanno: la reazione dopo l’annuncio che ufficializza l’arrivo di Maurizio Sarri alla Juventus Finalmente l’annuncio tanto aspettato è arrivato: Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della Juventus dopo l’addio tra il club bianconero e Massimiliano Allegri. Una scelta che non fa per nulla piacere ai napoletani che non hanno ben reagito alla notizia: nel quartiere di Bagnoli è stata infatti rimossa ...

L’ascesa di Maurizio Sarri - dall’Eccellenza alla Juventus : adesso l’alba di una nuova era - cambio storico ed inedito : Mancava sola l’ufficialità che è arrivata negli ultimi minuti, si conclude la telenovela del nuovo allenatore della Juventus, il club bianconero ha annunciato l’accordo con Maurizio Sarri che lascia il Chelsea dopo appena una stagione. Il tecnico è stato protagonista di una scalata impressionante, dalla Serie D alla panchina della Juventus il passo è stato breve, un salto guadagnato tramite la competenza di un allenatore che ha ...

Adesso è ufficiale : Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della Juventus : Adesso è finalmente ufficiale: Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della Juventus. A comunicarlo il club bianconero con una nota pubblicata sul sito ufficiale: "Dopo aver sollevato il suo primo trofeo continentale, Adesso Maurizio Sarri ritorna in Italia, dove ha allenato per tutta la sua carriera, fatta eccezione, appunto, per l’esperienza inglese (al Chelsea, ndr) appena terminata. E da oggi, e per i prossimi tre anni (fino al 30 giugno ...

