Ginnastica | European Games 2019 | chi partecipa? Mustafina | Derwael | Melnikova | tante

(Di lunedì 17 giugno 2019) Minsk, capitale della Bielorussia, si appresta a ospitare gli, competizione multisportiva che prevede anche laartistica nel suo folto programma. La manifestazione ritorna protagonista a quattro anni di distanza dalla prima edizione andata in scena a Mosca ed è riservata ai Paesi del Vecchio Continente, non ha nulla a che vedere con i tradizionali Europei (che quest’anno si sono disputati ad aprile in quel di Stettino) ma lo spettacolo non mancherà perché sono presenti nomi di lusso che andranno a caccia delle medaglie. Il programma è il tradizionale: gara a squadre, all-around individuale, finali di specialità, tra il 21 e il 30 giugno. La stella annunciata è indubbiamente Aliya, la russa aveva rinunciato are alla rassegna continentale per dei problemi fisici ma sembra essersi rimessa in sesto ed è pronta per tornare in gara a ...

