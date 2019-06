Uomini e Donne | Angela Nasti e Alessio Campoli si sono lasciati Ma scoppia la polemica

Uomini e Donne gossip Rocco Fredella - adesso a parlare è la fidanzata Doriana : Rocco Fredella dopo Uomini e Donne, continua la storia d’amore con Doriana Sono stati in tanti a criticare il comportamento di Rocco Fredella dopo la sua uscita da Uomini e Donne perché convinti che l’ex corteggiatore di Gemma Galgani avesse abbandonato la trasmissione in quanto già impegnato con una donna; la polemica è poi continuata […] L'articolo Uomini e Donne gossip Rocco Fredella, adesso a parlare è la fidanzata Doriana ...

Uomini e Donne - Sara Affi Fella : "Il mio fidanzato Francesco mi ha salvato. Vorrei fare il Grande Fratello per farmi conoscere meglio" : Sara Affi Fella si è definitivamente lasciata alle spalle lo scandalo che l'ha travolta circa un anno fa, qualche mese dopo la fine della sua esperienza come tronista a Uomini e Donne.Oggi, la 23enne molisana, dopo aver interrotto molti contratti lavorativi a causa del precitato scandalo, è tornata a studiare all'università (facoltà Economia e Commercio) e, soprattutto, ha un nuovo fidanzato al suo fianco, il calciatore Francesco ...

Uomini e Donne anticipazioni : ecco i probabili nuovi tronisti di settembre : Uomini e Donne anticipazioni: chi si siederà sul trono del programma a settembre 2019? ecco i nomi dei probabili nuovi tronisti Uomini e Donne è andato in vacanza, il programma condotto da Maria De Filippi e che da anni vanta le opinioni di Gianni Sperti e Tina Cipollari tornerà a settembre. E come ogni anno, […] L'articolo Uomini e Donne anticipazioni: ecco i probabili nuovi tronisti di settembre proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne - Deianira Marzano - "segnalazione" per Angela Nasti : "Non era interessata a nessuno - è ancora legata al suo ex" : Quando si tratta di smascherare, o perlomeno tentare di farlo, un personaggio televisivo noto al grande pubblico, la social influencer Deianira Marzano non si tira mai indietro. Tra le sue "vittime", fino ad ora, troviamo Mara Fasone, Lara Rosie Zorzetto, Giulia Provvedi de Le Donatella e Tommaso Zorzi.In quest'occasione, Deianira ha raccolto e diffuso in men che non si dica una "segnalazione" riguardante Angela Nasti, ex tronista di Uomini e ...

Uomini e Donne oggi - duro colpo per Angela sui social : persi migliaia di fan : Uomini e Donne oggi, Angela Nasti: gli utenti di Instagram lasciano il profilo Instagram dell’ex tronista in massa Per molti sembra proprio un déjà-vu quello che sta accadendo ad Angela Nasti in queste ultime ore. Come accadde a Sara Affi Fella, anche la sorella di Chiara Nasti sta registrando un duro colpo su Instagram. Momenti […] L'articolo Uomini e Donne oggi, duro colpo per Angela sui social: persi migliaia di fan proviene da ...

Uomini e Donne - tra Nilufar Addati e Nicolò Brigante è finita in disgrazia : "Non c'è più modo" : Un anno dopo la loro avventura a Uomini e Donne, il dating-show condotto da Maria De Filippi su Canale 5, cala il sipario sul rapporto tra Nilufar Addati e Nicolò Brigante. I due non hanno infatti più alcun rapporto. Stando a quanto rivelato da Nicolò, il legame si è interrotto per scelta di Nilufar

Gossip Uomini e Donne - Nilufar Addati : l’amara confessione di Nicolò : Nilufar Addati e Nicolò Brigante ai ferri corti dopo Uomini e Donne Nicolò Brigante e Nilufar Addati sono stati tronisti a Uomini e Donne nello stesso periodo. E in quella occasione sono riusciti a costruire un ottimo rapporto di amicizia. Tuttavia pare che ultimamente le cose siano molto cambiate tra loro. Difatti Nicolò, nell’ultima intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine, dopo aver parlato della sua vita, ha fatto una ...

Uomini e Donne - Angela e Alessio in crisi? Parla Raffaella Mennoia : Raffaella Mennoia rompe il silenzio su Angela e Alessio di Uomini e Donne Pare davvero che Angela Nasti e Alessio Campoli si siano lasciati. A dare la quasi conferma della loro separazione ci ha pensato poco fa l’informatissima fanpage instagram GossipTvOfficial. Una notizia che ha ancora di più creato un vero e proprio caos mediatico. E alcuni fan, giusto poco fa, hanno contattato l’autrice storica di Uomini e Donne per informarla ...

Uomini e Donne : Nilufar Addati e Nicolò Brigante hanno litigato : Uomini e Donne: perché Nilufar e Nicolò Brigante hanno litigato Ad un anno dalla loro avventura a Uomini e Donne, è finita l’amicizia tra Nilufar Addati e Nicolò Brigante. L’italo-persiana e l’imprenditore siciliano non hanno più alcun rapporto da quando la loro esperienza alla corte di Maria De Filippi è terminata. Stando a quello che […] L'articolo Uomini e Donne: Nilufar Addati e Nicolò Brigante hanno litigato proviene ...

Karina Cascella/ Ripensa a Uomini e donne : 'Avevo sofferto molto - odiavo la vita...' : Karina Cascella Ripensa a Uomini e donne e rivela di non aver passato un momento facile: 'Avevo sofferto molto, odiavo la vita...'

Uomini e Donne - Andrea e Natalia genitori : “Vorremmo due figli” : Andrea e Natalia sul futuro da genitori dopo Uomini e Donne: “Bisogna essere pronti insieme” Andrea Zelletta è molto attivo su Instagram e non perde mai l’occasione di rispondere alcune domonde dei fan incuriositi sul futuro assieme a Natalia Paragoni. All’interno delle domande, l’ex tronista di Uomini e Donne ha parlato di argomenti davvero molto importanti, tra cui quello di diventare genitori, facendo una ...

Uomini e Donne - Nilufar Addati : "Pierpaolo Pretelli? Alcune psicolabili sono convinte che io sia fidanzata con lui!" : Attorno ai personaggi di Uomini e Donne, Temptation Island ecc... circolano, ogni giorno, tantissimi rumor e gossip ma Nilufar Addati, ex corteggiatrice e tronista ed ex partecipante della prima edizione di Temptation Island Vip, insieme all'ex fidanzato Giordano Mazzocchi, ha reagito abbastanza male davanti alle voci che la davano come nuova fidanzata di Pierpaolo Pretelli, anche lui ex corteggiatore ed ex tentatore.Dopo aver notato una ...

Uomini e Donne Giulia e Manuel : ecco cosa ne pensa Lorenzo Riccardi : Uomini e Donne: Lorenzo Riccardi rivela il suo pensiero su Giulia e Manuel A poche settimane dalla fine di Uomini e Donne Lorenzo Riccardi ha commentato per la prima volta la scelta di Giulia Cavaglia, la sua ex corteggiatrice. Come è noto la vivace torinese ha scelto Manuel Galiano e ad oggi la storia d’amore […] L'articolo Uomini e Donne Giulia e Manuel: ecco cosa ne pensa Lorenzo Riccardi proviene da Gossip e Tv.

Gossip Uomini e Donne : Angela ha lasciato Alessio? Il retroscena : Angela Nasti e Alessio Campoli si sono detti addio dopo Uomini e Donne? Angela Nasti, in queste ultime ore, ha fatto molto discutere perchè pare abbia lasciato il suo fidanzato Alessio Campoli. Il motivo della loro presunta separazione? Non è dato saperlo, ma poco fa l’influencer Deianira ha fatto una clamorosa rivelazione su instagram a tal proposito che ha lasciato tutti di stucco. Cosa ha detto? E’ venuta a sapere da alcune ...