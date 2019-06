Sarri nuovo ragionier Casoria | è entrato in una banda che non sarà mai degli onesti

ilnapolista

(Di domenica 16 giugno 2019) Non me l’aspettavo Non me l’aspettavo, non l’avrei voluto. Ho amatoprofondamente e perdutamente perché amavo e amo perdutamente il grande Napoli. E lui,, ha reso bello il mio grande Napoli, lo ha reso vivo e degno di essere amato e ammirato, riempiendomi di orgoglio. Perciò gli ho voluto molto bene. Perciò ho sofferto sinceramente quando è andato via. Perciò ho perso più di un inutile pomeriggio persino a seguire una squadra di Londra di cui, per i primi 57 anni della mia vita, nulla mi era importato. Non ho mai provato a negare i limiti, inevitabili, di, ma il capire che, nonostante quei limiti, fossimo arrivati ad essere i più belli e i più forti tra tutti è stato una meraviglia. Fino a tre ore fa ho continuato a escludere che finisse a Torino. Non ne aveva bisogno, pensavo, mentre per me era proprio necessario che non ci andasse. Per non ...

juventusfc : UFFICIALE | Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della Juventus ?? - romeoagresti : UFFICIALE: #Sarri è il nuovo allenatore della #Juventus ??????? @GoalItalia ?? - FabrizioRomano : UFFICIALE: Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della #Juventus! ???? -