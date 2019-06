Maverick Vinales MotoGP | GP Catalogna 2019 | “Lorenzo ha rovinato gara e campionato! E non

MotoGP - GP Catalogna 2019 : Maverick Vinales penalizzato di tre posizioni in griglia di partenza - ha ostacolato Quartararo. Valentino Rossi 4° - Dovizioso 5° : Non ci sono buone notizie per lo spagnolo Maverick Vinales. Lo spagnolo della Yamaha, che aveva ottenuto il terzo tempo delle qualifiche del GP di Catalogna 2019 (settimo round del Mondiale di MotoGP), è stato penalizzato di tre posizioni in griglia di partenza. L’iberico era finito sotto investigazione poco dopo il termine del time-attack perché, una volta ultimato il proprio giro di lancio, aveva rallentato in traiettoria (in curva-9) ...

Maverick Vinales MotoGP - GP Catalogna 2019 : “Sono molto contento di questa prima fila. Dobbiamo però continuare a lavorare” : Maverick Vinales è terzo al termine delle qualifiche del GP di Catalogna 2019, settimo round del Mondiale di MotoGP. Sul tracciato di casa del Montmeló (Spagna), l’alfiere della Yamaha si è giocato bene le carte nell’ultimo tentativo, rendendosi protagonista di un’ottima tornata. Un sabato molto improntato sulla preparazione per la gara, quello di Maverick. Nel corso delle FP4, l’iberico ha girato con gomme usate, avendo ...

Maverick Vinales MotoGP - GP Catalogna 2019 : “Barcellona mi piace - potenziale superiore al Mugello” : Maverick Vinales vuole essere protagonista nel GP di Catalogna 2019, tappa del Mondiale MotoGP che andrà in scena nel weekend a Barcellona. Lo spagnolo gareggerà di fronte al proprio pubblico e spera di ottenere un risultato importante dopo un periodo un po’ difficile, la Yamaha fatica a esprimere il suo potenziale e il compagno di squadra di Valentino Rossi non riesce a lottare per le posizioni di vertice: la speranza è che la musica ...

MotoGp – Vinales sesto al Mugello - Maverick ‘divide’ le responsabilità : “Yamaha deve migliorare - ma…” : Maverick Vinales ed i problemi in sella alla sua M1: le parole dello spagnolo della Yamaha dopo il sesto posto al Gp d’Italia Il Gran Premio d’Italia di MotoGp non è stato soddisfacente per la Yamaha, Valentino Rossi ha disputato un sabato ed una domenica da dimenticare in pista al Mugello, mentre Maverick Vinales è invece riuscito ad ottenere un risultato migliore, ma non abbastanza da rendere il pilota ed il team ...

MotoGp – Due italiane da urlo al fianco di Valentino Rossi e Maverick Vinales al Mugello : Marta e Martina - le sexy ombrelline Yamaha [GALLERY] : Marta e Martina rendono la griglia di partenza del Gp d’Italia bollente: le ombrelline Yamaha di Valentino Rossi e Maverick Vinales al Mugello Un weekend di gara non proprio positivo per la Yamaha: il team di Iwata ha chiuso il Gp d’Italia col sesto posto di Vinales ed il ritiro di Valentino Rossi dopo una caduta in gara. Al Mugello dunque i tifosi del Dottore e del compagno di squadra spagnolo non possono far altro che ...

VIDEO Maverick Vinales MotoGP - GP Italia 2019 : “La Yamaha non è stabile - moto aggressiva al Mugello” : Le Yamaha hanno faticato terribilmente durante le prove libere del GP d’Italia 2019, sesta tappa del Mondiale motoGP. Criticità non solo per Valentino Rossi ma anche per il compagno di squadra Maverick Vinales che ha espresso i suoi problemi ai microfoni di Sky Sport: “Oggi è stato difficile guidare la moto, non è stabile ed è difficile fare il tempo. Dobbiamo trovare la giusta stabilità per migliorare. E’ difficile guidare, ...

MotoGP - GP Italia 2019 : Maverick Vinales sotto esame. La Yahama pensa a Fabio Quartararo in ottica 2020 : Era il 9 aprile 2017. Si era appena concluso il Gran Premio di Argentina di MotoGP, secondo appuntamento della stagione. Maverick Vinales appena sbarcato in Yamaha aveva completato la sua doppietta personale, ribadendo a tutti che quanto visto nei test invernali non era affatto un caso. Lo spagnolo era pronto per aprire la sua epopea, zittendo tutti i rivali, Marc Marquez in primis. Fast forward. Sembra letteralmente passata una era geologica. ...

VIDEO MotoGP - GP Francia 2019 : la spettacolare scivolata di Maverick Vinales nel warm-up : Mattinata agrodolce per Maverick Vinales quella del Gran Premio di Francia 2019 della MotoGP. Nel corso del warm-up, infatti, lo spagnolo della Yamaha è stato costretto a chiudere anzitempo la sua sessione per colpa di una spettacolare scivolata in curva 3, al termine cioè della lunghissima piega che prende il via dal traguardo del circuito di Le Mans. Per il numero 12, tutto ok dal punto di vista fisico, ma una caduta a poche ore dal Gran ...

MotoGP - Classifica FP3 GP Francia 2019 : Maverick Vinales vola sul bagnato e precede Marquez - Dovizioso 9° - Rossi 10° : Con il sole o con la pioggia Maverick Vinales c’è. Lo spagnolo della Yamaha, infatti, ha chiuso al comando anche la terza sessione di prove libere del Gran Premio di Francia 2019 della MotoGP, disputata su asfalto viscido. Una conferma importante per il numero 12 che sembra davvero essersi messo alle spalle il brutto inizio di stagione. Alle sue spalle il solito Marc Marquez, quindi le Ducati, mentre Valentino Rossi chiude ai limite della ...

Maverick Vinales MotoGP - GP Spagna 2019 : “Ho una Yamaha stabile - sto sui binari. Sono molto veloce” : Grandissima prestazione di Maverick Vinales a Le Mans, l’alfiere della Yamaha ha timbrato il miglior tempo nelle prove libere 2 del GP Francia 2019 e ha fatto capire di essere uno dei favoriti per la vittoria in terra transalpina. Lo spagnolo ha letto benissimo la pista, ha guidato molto bene la sua moto che sembra avere un particolare feeling con questo tracciato e ha dettato legge grazie a un giro di grande spessore: Marc Marquez, Andrea ...

Maverick Vinales MotoGP - GP Francia 2019 : “Finalmente mi sento bene con la M1 - domenica voglio minimo il podio” : Maverick Vinales è apparso decisamente fiducioso nel corso della conferenza stampa che ha dato il via ufficiale al fine settimana del Gran Premio di Francia 2019 di MotoGP. Dopo il podio conquistato a Jerez de la Frontera, la speranza del pilota della Yamaha è che il peggio sia stato messo alle spalle in questo primo scorcio di stagione dove, oggettivamente, ha lasciato per strada punti importanti. Le sue parole lo confermano: “Il fine ...