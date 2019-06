Lontano da te Anticipazioni | stasera la seconda puntata su Canale 5

Nuovo incontro in Lontano da te per Candela e Massimo? Anticipazioni 23 giugno : I tempi sono maturi per un Nuovo incontro tra Candela e Massimo in Lontano da te? Sembra proprio di no. Nella seconda puntata in onda questa sera i due personaggi interpretati da Megan Montaner e Alessandro Tiberi avranno il loro bel da fare tra affari da sistemare, soldi da portare a casa, e novità nelle vite delle loro rispettive mamme, ma anche la prossima settimana le cose non andranno meglio. In particolare, nella terza puntata di ...

Anticipazioni del 23 giugno Lontano da te : Massimo e Candela ostacolano le relazioni delle madri : Dal 9 giugno su Canale 5 sta andando in onda una nuova fiction dal titolo Lontano da Te, che annovera nel suo cast come protagonista principale Megan Montaner. Il 23 giugno 2019 il pubblico appassionato potrà seguire la terza puntata di cui vi anticipiamo i momenti clou: Massimo e Candela vivono gli stessi problemi con le madri, le due donne hanno intrecciato relazioni che i due non condividono e faranno di tutto per impedire questi amori. ...

“Lontano da te” – Seconda puntata di domenica 16 giugno 2019 – Trama - anticipazioni. : Anche se ormai in piena estate, su Canale5 alla domenica sera, ecco una nuova fiction: “Lontano da te”, la nuova commedia romantica internazionale con Megan Montaner e Alessandro Tiberi. La serie, composta da quattro puntate, è diretta da Ivan Silvestrini ed è stata girata tra Siviglia, Roma e Praga. Nel cast anche Teco Celio, Pamela […] L'articolo “Lontano da te” – Seconda puntata di domenica 16 giugno 2019 – Trama, anticipazioni. sembra ...

Lontano da te - anticipazioni seconda puntata : Tra visioni e tentativi di affrontare gli ostacoli delle proprie vite, Massimo (Alessandro Tiberi) e Candela (Megan Montaner) cercano ancora di non impazzire. Nella seconda puntata di Lontano da te, la fiction in onda questa sera, 16 giugno 2019, alle 21:25, su Canale 5, i due protagonisti dovranno affrontare un problema simile. Lontano da te, la recensione Massimo e Candela si scontrano in ...

Lontano DA TE / Anticipazioni 16 giugno 2019 : una amara scoperta per Massimo : LONTANO da te, Anticipazioni 16 giugno 2019, in prima Tv su Canale 5. Massimo riceve un'amara sorpresa quando la madre ritorna con il suo giovane amante.

Lontano da te : trama e anticipazioni seconda puntata 16 giugno 2019 : Lontano da te: trama e anticipazioni seconda puntata 16 giugno 2019 Lontano da te è il titolo della nuova serie tv in onda su Canale 5 che vede come protagonisti Alessandro Tiberi e Megan Montaner. Questa sera domenica 16 giugno andrà in onda la seconda puntata, che vedrà Candela e Massimo alle prese con nuove vicissitudini. La calma e la tranquillità, nella vita dei due personaggi stenta ad arrivare. La nuova fiction, co prodotta con le ...

Lontano da te - episodio 2 anticipazioni con Megan Montaner e Alessandro Tiberi : Dopo un esordio da 2,5 milioni di telespettatori Lontano da te, la serie italo spagnola di Mediaset che vede insieme Megan Montaner e Alessandro Tiberi arriva al secondo appuntamento. In onda domenica 16 giugno alle 21,20 su Canale 5, continua la storia non ancora d’amore tra Massimo e Candela che ancora non si sono resi conto che cosa ha in serbo per loro il destino. Lontano da te Lontano da te, episodio 2 anticipazioni e cast Bice ...

“Lontano da te” – Prima puntata di domenica 9 giugno 2019 – Trama - cast - anticipazioni. : Anche se ormai in piena estate, su Canale5 alla domenica sera, ecco una nuova fiction: “Lontano da te”, la nuova commedia romantica internazionale con Megan Montaner e Alessandro Tiberi. La serie, composta da sette puntate, è diretta da Ivan Silvestrini ed è stata girata tra Siviglia, Roma e Praga. Nel cast anche Teco Celio, Pamela […] L'articolo “Lontano da te” – Prima puntata di domenica 9 giugno 2019 – Trama, ...

Lontano da te/ Anticipazioni e diretta : Candela porta Pepe dal padre in prigione! : Lontano da te, Anticipazioni del 9 giugno 2019, in prima Tv su Canale 5. Un incontro inaspettato per Candela e Massimo. Tiberi: "Destino? Non ci credo".