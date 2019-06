Fedez a processo | diffamò l' autrice del libro di Salvini

Fedez a processo per aver diffamato sui social l'autrice del libro su Salvini : Fedez finisce a processo a Livorno. Secondo il procuratore Giuseppe Rizzo, che ne ha firmato il decreto di citazione diretta a giudizio, il rapper avrebbe diffamato via social la giornalista Chiara Giannini, nota, tra l’altro, come autrice del libro intervista a Matteo Salvini edito da AltaForte, casa editrice vicina a CasaPound, finito recentemente al centro delle polemiche.La prima udienza è stata fissata il 5 dicembre 2019 e al ...

