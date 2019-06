Angela Nasti e Alessio Campoli si sono lasciati Lei svela perché

lanostratv

(Di sabato 15 giugno 2019)su: “Alcuni suoi aspetti che mi avevano colpitosvaniti” Capita a volte che a Uomini e Donne l’amore non nasca. D’altronde non è la prerogativa del programma visto che i tronisti (o le troniste) di turno scelgono chi potrebbe far parlare della loro vita al di fuori delle telecamere, ma non hanno la certezza matematica che tutto vada liscio; così come nella vita di tutti i giorni.si, non vipiù dubbi in merito da quando la diretta interessata ha fatto alcune storie su Instagram alcuni minuti fa: “Innon ho riscontrato la stessa spontaneità che aveva all’interno di Uomini e Donne. Alcuni aspetti che mi avevano colpitosvaniti e non potete farmene una colpa. Io non so fingere”. Forse in molti speravano di poterli vedere presto insieme, magari in ...

trash_italiano : Angela Nasti smette di seguire Raffaella Mennoia. - frabiziovalerio : È FINITA TRA ANGELA NASTI E ALESSIO: ECCO PERCHÉ (VIDEO) ???? #angelanasti #uominiedonne #nastoli #gossip ???? - perfectstooorm : Angela Nasti come Sara Affi Fella -