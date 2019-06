Volleyball Nations League | l’Italia annienta la Russia 3-1 | le azzurre staccano il pass

sportfair

(Di giovedì 13 giugno 2019) L’obiettivo dichiarato del ct Mazzanti è stato così centrato addirittura con un round di anticipo, grazie al successo arrivato sullaDavanti alla splendida cornice di pubblico del Pala Barton, tutto esaurito con 3500 spettatori sugli spalti, ledi Davide Mazzanti hanno battuto meritatamente la3-1 (22-25, 25-21, 25-15, 25-21) e si sono assicurate aritmeticamente un posto alla Final Six. L’obiettivo dichiarato del Ct Mazzanti è stato così centrato addirittura con un round di anticipo, un vantaggio che consentirà alledi gestire nella migliore maniera le energie in vista delle Finali di Nanchino (3-7 luglio). La qualificazione è arrivata al termine di un match iniziato male per, costretta a rinunciare sia a Paola Egonu, rimasta in albergo in via precauzionale, che a Miriam Sylla: bloccata da un fastidio alla spalla sinistra. Nel primo set le ...

