Donald Trump ha annunciato che Sarah Huckabee Sanders | portavoce della Casa Bianca | si

Mondiali calcio femminile – Megan Rapinoe non canta l’inno americano - è polemica : “il mio ‘vaffa’ a Donald Trump” : La protesta di Megan Rapinoe: niente inno per l’attaccante statunitense per manifestare contro il suo presidente Donald Trump I Mondiali di calcio femminile stanno riscuotendo tanto successo e attirando sempre più spettatori. L’esordio delle azzurre ha entusiasmato l’Italia intera, con la splendida vittoria sull’Australia per 2-1, ma sono anche episodi extracalcistici a fare clamore ed incuriosire la gente. Tra le ...

Donald Trump minaccia la Germania : "Sanzioni contro Nord Stream 2" : Donald Trump ha annunciato che sta considerando di imporre sanzioni contro il NordStream 2, il nuovo gasdotto russo-tedesco da tempo nel mirino del presidente americano, che oggi è tornato a mettere in guardia la Germania contro la dipendenza energetica da Mosca.Ricevendo il presidente polacco alla Casa Bianca, Trump ha annunciato ai reporter che incontrerà il presidente russo Vladimir Putin al prossimo G20 in Giappone.

Emmanuel Macron ha detto che manderà a Donald Trump un nuovo albero - dopo che l’altro è morto : Il presidente francese Emmanuel Macron ha fatto sapere che manderà al presidente statunitense Donald Trump un nuovo albero, visto che la quercia che avevano piantato insieme più di un anno fa nel frattempo è morta. Macron lo ha fatto sapere parlando con la

I calzini di Donald Trump e la merce fasulla su Amazon : Wired racconta una storia esemplare su come il grande sito di e-commerce rischi di favorire i prodotti contraffatti

Meghan Markle - dopo le assenze degli ultimi giorni torna in pubblico così : lo schiaffo a Donald Trump : Prima uscita in pubblico per Meghan Markle dopo la nascita del figlio Archie. La consorte del principe Harry si mostra in occasione delle celebrazioni per il compleanno della Regina. Nonostante risulti ancora ufficialmente dispensata dagli impegni pubblici, per via della recente maternità, la duches

Le guerre stellari di Donald Trump. Attacco alla Nasa e mega-gaffe su Marte : “Per tutti i soldi che spendiamo, la Nasa NON dovrebbe parlare di andare sulla Luna, lo abbiamo fatto 50 anni fa. Dovrebbero concentrarsi su cose più grandi, incluso Marte (di cui la Luna è parte), Difesa e Scienza”. Lo twitta Donald Trump criticando la Nasa e scivolando in una ‘gaffe’, quella di dire che la Luna è parte di Marte. Probabilmente Trump voleva far riferimento al fatto che andare sulla ...

Donald Trump visita l'Irlanda : noleggiate limousine da un'agenzia per servizi funebri : Quella che arriva dall'Irlanda è una notizia che sta facendo discutere parecchio, soprattutto Oltreoceano, in quanto il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, insieme al suo entourage si è recato in visita proprio presso la Repubblica irlandese, spendendo una somma a dir poco vertiginosa. Il soggiorno di Trump è durato due giorni, ma in queste ultime ore sono state pubblicate le cifre che l'amministrazione statale avrebbe speso per il ...

Melania Trump in rosso incanta Londra... e Donald parla di Meghan Markle : Melania Trump affascina Londra e il Principe Carlo con un abito rosso da sogno. Donald Trump e la First Lady ospitano Carlo e Camilla all’ambasciata americana per una cena di gala. Melania supera se stessa con un abito lungo a cappa, firmato Givenchy, che costa circa 6.327 euro. La scelta dello stilista forse non è casuale, dato che è tra i preferiti di Meghan Markle. La Duchessa del Sussex veste il noto marchio in tutte le occasioni formali, ...

Donald Trump : "Meghan è stata cattiva con me - ma non è da me esserlo con lei" : “Meghan Markle è stata cattiva con me, ma non è da me essere cattivo con lei”, ha detto Donald Trump intervistato dal conduttore Piers Morgan alla tv britannica.Il presidente, che in questi giorni sta portando avanti la sua visita ufficiale nel Regno Unito, ha parlato anche delle politiche degli Stati Uniti, della Brexit, del controllo delle armi e del cambiamento climatico. Ma ciò che ha calamitato maggiormente ...

Donald Trump smorza i toni: «Meghan Markle? Sta facendo un ottimo lavoro»

Paul Manafort - l’ex capo della campagna elettorale di Donald Trump - sarà trasferito nella nota prigione di Rikers Island - probabilmente in isolamento : Paul Manafort, l’ex capo della campagna elettorale di Donald Trump, sarà trasferito nella nota prigione di Rikers Island, probabilmente in isolamento. Lo scrive il New York Times citando diverse fonti. A marzo Manafort era stato condannato a sette anni e

Donald Trump e la cena di Stato a Buckingham Palace - : Francesca Rossi Donald e Melania Trump sono stati ospiti dell’esclusiva cena a Buckingham Palace, in cui si è riunita quasi tutta la royal family e la famiglia del presidente americano La sera del 3 giugno Buckingham Palace si è illuminata di sfarzo e mondanità durante la cena di Stato con cui la regina Elisabetta ha dato il benvenuto a Donald Trump e alla sua famiglia a Londra. Secondo quanto riportato dal sito Royal Central tra i ...

The Donald lattante e su un water dorato. A Londra scende in piazza il popolo anti Trump : Proteste di piazza al via stamattina nel centro di Londra contro Donald Trump e le sue politiche, nella seconda giornata della visita di Stato del presidente americano nel Regno Unito. I manifestanti, tenuti a distanza dalla polizia e finora invisibili dal corteo di Trump, stanno affluendo in Parliament Square di fronte a Westminster, dove già ha preso quota il pupazzo gonfiabile creato in occasione di una precedente missione di lavoro ...

Donald Trump in UK : "Il sindaco di Londra è uno sfigato" : Donald Trump ha deciso di scatenare la polemica ancora prima di atterrare a Londra. Pochi minuti prima del suo arrivo all'aeroporto Stansted, alle 10 di oggi, il Presidente degli USA ha voluto criticare in modo aperto e infantile il sindaco di Londra Sadiq Khan, molto critico nei suoi confronti in passato.In risposta ad una dichiarazione di Khan, che aveva invitato il Regno Unito a non srotolare i tappeti rossi per Trump, il ...