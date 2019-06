Ultime Notizie Roma del 12-06-2019 ore 08 | 10

Pensioni Ultime Notizie : importo Irpef 2019 - ecco quant’è il lordo : Pensioni ultime notizie: importo Irpef 2019, ecco quant’è il lordo Sul tema Pensioni ultime notizie riguardano il calcolo che si deve fare per valutare la tassazione applicata sull’importo dell’assegno. Il reddito da pensione, infatti, alla pari del reddito da lavoro dipendente, subisce la medesima tassazione. Ciò significa che dall’importo lordo sono detratte le ritenute Irpef e le consuete addizionali regionali e comunali. Il ...

Calciomercato news 12 giugno/ Trattative : Ultime Notizie Milan - Inter - Juventus - Roma : Calciomercato news 12 giugno Juventus, Inter, Milan, Roma: Trattative e ultime notizie sui nomi che Interessano ai top club del calcio nostrano

Ultime Notizie Roma del 12-06-2019 ore 07 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con informazione Buongiorno dalla redazione Aprile Luigi in studio tregua tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio al termine del vertice di due ore ieri sera a Palazzo Chigi con il premier Giuseppe Conte resta l’attenzione però su come evitare la procedura di infrazione dell’Unione Europea i due vice definiscono positivo l’incontro con Salvini che esclude una manovra correttiva è Di Maio ...

Scuola - precariato Ultime Notizie : siglato accordo Bussetti-sindacati su Pas e fase transitoria : I sindacati FLC CGIL, CISL FSUR federazione UIL Scuola RUA, SNALS Confsal, Gilda-Unams hanno annunciato, attraverso la pubblicazione di un comunicato congiunto, la sottoscrizione di un’intesa con il Ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, in merito alla questione riguardante il reclutamento dei precari e l’accesso a un percorso abilitante speciale. precariato, firmata intesa Miur-sindacati su PAS e fase ...

Ultime Notizie Roma del 11-06-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Ferrigno ad una politica di apertura il vice premier Luigi Di Maio italiane oggi RTL precisa in questo momento per lui di manovre restrittive non se ne deve neanche parlare in questo momento lavoriamo la nuova legge di bilancio dice il ministro del lavoro e vicepremier e mettiamoci dentro le cose che servono gli italiani mi aspetto che sul salario minimo scritto che c’è già ...

Ultime Notizie Roma del 11-06-2019 ore 19 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno non chiuderà a Napoli arriva un comunicato ufficiale dell’azienda che annuncia Whirlpool non intende procedere alla chiusura del sito è impegnato a trovare una soluzione che garantisca la continuità ai massimi livelli occupazionali del sito così una nota di Whirlpool diffusa dopo le dichiarazioni del ministro Di Maio sulla ...

Ultime Notizie Roma del 11-06-2019 ore 18 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in questo martedì 11 giugno in studio Giulia Ferrigno politica in primo piano per me di manovre restrittive non te ne deve neanche parlare Ha detto il vice premier Luigi Di Maio precisando che in questo momento si lavora la nuova legge di bilancio e ti aspetta che salario minimo visto che ti do un apertura comincia a lavorare meglio in mattinata il prendere a Giuseppe Conte ha dichiarato da ...

Ultime Notizie Roma del 11-06-2019 ore 17 : 10 : Roma Daily News radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione studio Giuliano Ferrigno casa Whirlpool non chiuderà a Napoli arriva un comunicato ufficiale dell’azienda che Elena con il piano industriale dello scorso ottobre non intende procedere alla chiusura del sito di Napoli ma impegnato a trovare una soluzione che garantisca la continuità industriale i massimi livelli occupazionali del sito così una nota di Whirlpool diffusa dopo le ...

Scuola - assegnazioni provvisorie Ultime Notizie : lo sfogo di Lucia Azzolina sul sostegno : L’onorevole Lucia Azzolina ha pubblicato un post su Facebook in merito alla questione della specializzazione sul sostegno e il nuovo contratto sulle assegnazioni provvisorie. La ‘grillina’ si è lasciata andare ad uno sfogo. assegnazioni provvisorie, Lucia Azzolina: ‘Ha o non ha senso prendere la specializzazione?’ ‘Insegnare sul sostegno non è una passeggiata – esordisce Lucia Azzolina – Ci ...

Ultime Notizie Roma del 11-06-2019 ore 14 : 10 : Roma Daily News radiogiornale un saluto e buon pomeriggio dalla redazione e Roberta Frascarelli permane l’esilio Dari aceh per l’ex sindaco Domenico Lucano coinvolto in un’inchiesta della procura di Locri nell’ambito della quale nel 2018 furono disposti per lui gli arresti domiciliari revocati Locana accusato di una serie di reati legati alla gestione dell’accoglienza Dei migranti nel centro della Locride un ...

Fusione Fca Hyundai-Kia al via? indiscrezioni e Ultime notizie : Fusione Fca Hyundai-Kia al via? indiscrezioni e ultime notizie La gran Fusione di fine decade (tra FCA e Renault) è improvvisamente sfumata. Le posizioni prese dal governo francese – detentore del 15% del colosso automobilistico – e la fermezza degli Elkann ha fatto sfumare uno storico accordo, che avrebbe potuto portare le due imprese ad essere il massimo punto di riferimento automobilistico nel continente europeo. FCA ...

Ultime Notizie Roma del 11-06-2019 ore 13 : 10 : Roma Daily News radiogiornale trovati dalla redazione in studio Roberta si danno il cinque Matteo Salvini e Luigi Di Maio dopo due ore di colloquio con Giuseppe Conte Palazzo Chigi È l’immagine che sembra tenere in piedi il sodalizio tra i due vicepremier che Sul fronte dei conti pubblici impensierisce il Presidente del Consiglio più una tregua tra i due amici e in attesa di decisioni mettere su come impostare Tra l’altro rapporto ...

Governo Ultime Notizie : salario minimo - Salvini “prima ridurre tasse” : Governo ultime notizie: salario minimo, Salvini “prima ridurre tasse” Sembra tornato il sereno all’interno del Governo gialloverde. Gli ultimi giorni – successivi alla conferenza stampa di Giuseppe Conte – hanno palesato il riavvicinamento (o, almeno, una tregua) dei due leader politici di Lega e Movimento 5 Stelle. Salvini e Di Maio hanno scelto la linea dura con Bruxelles: nessuna “manovrina” ...

Ultime Notizie Roma del 11-06-2019 ore 12 : 10 : Roma Daily News radiogiornale trovati dalla redazione in studio Roberta per un vigile del fuoco di 54 anni di Fragagnano in servizio presso il distaccamento di Grottaglie è morto nella notte scorsa Durante un intervento nei pressi di una Masseria nelle campagne tra San Giorgio Ionico e Pulsano A quanto si è preso la vittima era impegnata con i colleghi nello spegnimento di un incendio che aveva volto un camion parcheggiato adibito in parte al ...