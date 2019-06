Copa America 2019 | il focus | Qatar | un esordio che prepara al Mondiale

termometropolitico

(Di mercoledì 12 giugno 2019), il, unchealLa vittoria della Coppa d’Asiada parte delè il primo risultato di un progetto ambizioso e a lungo termine – fortemente sostenuto a livello economico: la progressiva crescita calcistica del ricchissimo paese mediorientale a livello sia nazionale che internazionale. Lo sportiota in generale è in forte crescita: le due medaglie di bronzo – Skeet e Salto in alto – e l’argento – Salto in alto – delle ultime due olimpiadi di Londra (2012) e Rio (2016) ne sono la prova. Con 13 giocatori su 23 dei convocati per questacresciuti principalmente nei settori giovanili di alcune squadre europee – tra tutte l’Eupen, militante nella Pro League belga e il Leonesa, che gioca in Segunda Division B in Spagna, entrambe di proprietà ...

GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? #Neymar non parteciperà alla Copa America: grave infortunio alla caviglia nell'amichevole contro il… - Federico_FR24 : RT @SpremEnganche: Qui è dove trovate: a) una guida di Baku in 10 minuti b) cenni della situazione geopolitca Armenia vs pan-Turchia c) ri… - Ds_Valigetta : @SpudFNVPN Prelazione su KK e Fabián in caso di future cessioni??? Posso chiederti quali saranno le tempistiche? Si… -