Il braccio destro del dittatore nordcoreano Kim Jong-un | che secondo un giornale

Ma che fine ha fatto il braccio destro della Canalis? - : Sandra Rondini Foto sexy con lato b da urlo per Elisabetta Canalis che mette in mostra tutta la sua statuaria bellezza su Instagram. Ma dietro la foto, secondo alcuni follower, ci sarebbe lo zampino di un grafico non molto dotato: che fine ha fatto il braccio destro della showgirl? Il “Memorial Day” è il giorno in cui negli Stati Uniti si commemorano i soldati americani caduti di tutte le guerre. Elisabetta Canalis, sposata dal 2014 ...

Ballando con le stelle - Carolyn Smith di nuovo in ospedale : "Trombosi al braccio destro" : E' di questa mattina il messaggio di Carolyn Smith, la giudice di Ballando con le stelle già impegnata nella lotta contro il cancro, nel quale ha annunciato di aver rimandato la partenza per la Polonia a causa di un preoccupante dolore al braccio. Come dichiarato da lei attraverso la sua pagina Inst

Carolyn Smith in ospedale : trombosi al braccio destro : Carolyn Smith in ospedale: ecco la diagnosi Carolyn Smith, giudice e coreografa di Ballando con le stelle, poche ore fa ha pubblicato sul suo profilo Instagram un video in cui ha spiegato le sue attuali condizioni di salute. Il giudice del talent infatti sarebbe dovuta partire per la Polonia stamattina, ma non è riuscita a […] L'articolo Carolyn Smith in ospedale: trombosi al braccio destro proviene da Gossip e Tv.

Cagliari - nuovo incarico per Andrea Cossu : il dirigente rossoblù diventerà il braccio destro del ds Carli : L’ex giocatore rossoblù è stato inserito nella’area tecnica della prima squadra e lavorerà a stretto contatto con il ds Marcello Carli nuovo incarico dirigenziale per Andrea Cossu: la bandiera del Cagliari entra a far parte dell’area tecnica della prima squadra. Un amore incondizionato per i colori rossoblù con cui ha disputato in 9 stagioni ben 270 partite, con 12 gol e 58 assist. Svestiti i panni del calciatore, Cossu ...

Milano - è morto Gianluigi Gabetti - lo storico manager della Fiat e braccio destro di Gianni Agnelli : E’ morto Gianluigi Gabetti. storico dirigente della Fiat e consigliere della famiglia Agnelli. Aveva 94 anni. Gabetti conobbe Gianni Agnelli a New York nel 1971, che gli affidò la direzione generale dell’Ifi, la finanziaria della famiglia. Vicepresidente della Fiat dal novembre 1993 al giugno 1999, diventò punto di riferimento della famiglia dopo la morte di Umberto Agnelli, nel 2004, quando propose il nome di Luca Cordero di ...

E’ scomparso Gianluigi Gabetti - storico braccio destro dell’Avvocato Agnelli : aveva 94 anni : L’imprenditore classe 1924 è scomparso oggi all’età di 94 anni, fu lo storico braccio destro dell’Avvocato Agnelli Si è spento nella notte a Milano Gianluigi Gabetti, storico uomo Fiat e a lungo braccio destro dell’avvocato Giovanni Agnelli che aveva conosciuto nel 1971 a New York. aveva 94 anni. Lo annuncia lo famiglia. GIAN MATTIA D’ALBERTO/LAPRESSE I funerali si svolgeranno in forma privata, mentre la messa ...

È morto Gianluigi Gabetti - storico braccio destro di Gianni Agnelli : Pina Francone Si è spento nella notte a Milano lo storico collaboratore dell'avvocato Agnelli: aveva 94 anni È morto nella notte a Milano Gianluigi Gabetti, per molti anni strettissimo collaboratore di Gianni Agnelli. Lo storico uomo Fiat, nonché braccio destro dell’avvocato (che aveva conosciuto nel 1971 a New York), aveva 94 anni ed era ricoverato all'ospedale San Raffaele: ad annunciare la dipartita la sua famiglia. I funerali, ...

Addio a Gianluigi Gabetti : fu storico braccio destro dell'avvocato Agnelli : Pina Francone Si è spento nella notte a Milano lo storico collaboratore dell'avvocato Agnelli: aveva 94 anni È morto nella notte a Milano Gianluigi Gabetti, per molti anni strettissimo collaboratore di Gianni Agnelli. Lo storico uomo Fiat, nonché braccio destro dell’avvocato (che aveva conosciuto nel 1971 a New York), aveva 94 anni ed era ricoverato all'ospedale San Raffaele: ad annunciare la dipartita la sua famiglia. I funerali, ...

Venezuela. Arrestato il braccio destro di Guaidò : Edgar Zambrano : Foto: Ansa . Juan Guaidó, il leader oppositore autoproclamatosi presidente ad interim del Venezuela, ha denunciato che il Servizio bolivariano di intelligence, Sebin, ha "sequestrato" il ...

Venezuela - arrestato il braccio destro di Guaidò Edgar Zambrano : “Portato via con una gru mentre era nella sua auto” : Edgar Zambrano, il vicepresidente dell’Assemblea nazionale Venezuelana braccio destro di Juan Guaidò, è stato arrestato dal regime di Nicolas Maduro. Ad annunciarlo in un tweet è stato lo stesso autoproclamato presidente ad interim: “Allertiamo il popolo del Venezuela e la comunità internazionale che il regime ha sequestrato Edgar Zambrano“, ha scritto Guaidò in un post accusando il Servizio bolivariano di intelligence (Sebin) del ...

Arrestato con una gru il braccio destro di Guaidò in Venezuela : Il Sebin, il servizio di intelligence Venezuelano, ha utilizzato una gru per arrestare il braccio destro di Juan Guaidò, il primo vicepresidente del Parlamento, Edgar Zambrano, che era uno dei deputati ‘ribelli’ a cui Nicolas Maduro ha fatto levare l’immunità.Zambrano è stato Arrestato vicino la sede del suo partito, Accion Democratica. E poichè si rifiutava di uscire dal suo veicolo, gli agenti ...

Venezuela : arrestato Zambrano - braccio destro Guaidò - con una gru : È l'ennesimo capitolo della battaglia politica tra Maduro e i suoi oppositori, un capitolo destinato a inasprire ulteriormente lo scontro. L'Ambasciata Virtuale degli Stati Uniti a Caracas ha ...

Intervista a Antonio De Santis - super assessore e braccio destro di Virginia Raggi : “Noi i fatti - Salvini la propaganda” : "Noi i fatti, Salvini la propaganda". Antonio De Santis è l'assessore alle Risorse umane del comune di Roma. Uomo di fiducia di Virginia Raggi, un passato nel legislativo M5s della Camera nella scorsa legislatura, è il profilo più "politico" all'interno della Giunta sul quale i 5 stelle vogliono puntare per rilanciare l'immagine ammaccata della città. Iniziando da quella che bolla come "fanfara" della Lega, che ...

Libia - Conte vede braccio destro di Sarraj ‘Tunisi ferma diplomatici francesi armati’ Bomba contro colonnello di Haftar : ferito : Proseguono le trattative diplomatiche per mettere fine al caos libico. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte vedrà in giornata Mohamed al Thani, vicepremier e ministro degli Esteri del Qatar, finanziatore del governo Al Sarraj, e il vicepresidente del consiglio presidenziale libico, Ahmed Maitig, referente delle potenti milizie di Misurata nel governo di Tripoli patrocinato dall’Italia. Sul campo si continua a combattere. Fallito il ...