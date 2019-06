Aeroporto Firenze | il Tar boccia il decreto Via Vincono i sindaci e gli imprenditori si

Il Tar ha accolto i ricorsi dei comitati e dei Comuni contrari all’ampliamento dell’Aeroporto di Firenze : Il Tar della Toscana ha accolto i ricorsi dei comitati e dei Comuni contrari al piano per l’ampliamento dell’aeroporto Amerigo Vespucci di Firenze (che si trova nella zona di Peretola, incastrato tra i monti, la città e l’autostrada A11), che prevedeva

Maltempo Firenze : disagi all’Aeroporto per il forte vento : disagi per il forte vento all’aeroporto di Firenze dove si registrano voli cancellati o dirottati. Per quanto riguarda gli arrivi, dalla mezzanotte di oggi figurano un volo cancellato e sette dirottati. Sul fronte delle partenze vengono segnalati due voli cancellati e uno dirottato. L'articolo Maltempo Firenze: disagi all’aeroporto per il forte vento sembra essere il primo su Meteo Web.

GdF Firenze : sequestrato Cessna in Aeroporto Peretola per contrabbando aggravato : Nelle ultime ore i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Firenze e i funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli " SOT dell'aeroporto "Amerigo Vespucci" di Firenze-...

Masterpan Aeroporto Firenze - c'è il decreto : Toscana Aeroporti ha appreso con soddisfazione la notizia della firma del decreto da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che sancisce la conclusione positiva del procedimento del ...

Il ministero delle Infrastrutture ha approvato il piano per l’ampliamento dell’Aeroporto Amerigo Vespucci di Firenze : Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha approvato il piano per l’ampliamento dell’aeroporto Amerigo Vespucci di Firenze (che si trova nella zona di Peretola, incastrato tra i monti, la città e l’autostrada A11), che prevede la costruzione di una

Principio incendio su volo Air France all'Aeroporto di Firenze : nessun ferito : Le fiamme sono state subito domate dai vigili del fuoco. Regolari gli aerei in arrivo e in partenza

Aeroporto di Firenze : principio di incendio su velivolo Air France : Un aereo passeggeri Air France che si trovava sulla pista dell’Aeroporto Vespucci di Firenze è stato interessato pochi minuti fa da un principio di incendio: le fiamme, subito domate dai vigili del fuoco, avrebbero interessato il carrello del velivolo. Non vi sarebbero feriti e l’incidente non ha comportato conseguenze sull’operatività dello scalo. L'articolo Aeroporto di Firenze: principio di incendio su velivolo Air France ...