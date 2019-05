Toyota Corolla 5 stelle EuroNCAP grazie anche al Toyota Safety Sense 2 0

laragnatelanews

(Di lunedì 27 maggio 2019) Dopo due generazioni di Auris, laè tornata al nome. Tra le novità, l’ormai scontato abbandono del diesel. Sono stati proprio ini primi a credere nell’ibrido. Nuovo il motore 2.0 da 180 CV, con modulo Hybrid. Se questa scelta sembrava, fino a poco tempo fa, folle, oggi, la maggior parte delle grandi Case Automobilistiche, si sta adeguando alle restrizioni imposte dai nuovi limiti di emissioni dei fattori inquinanti, che entreranno in vigore entro poco tempo. Sembra che ormai non ci sia più volontà ad investire per rendere meno inquinanti i diesel. Le vendite poi, sembrano aver dato ragione alla casa Nipponica, in continua ascesa proprio con le vetture con propulsione Hybrid. la nuovaHybrid è il primo modelload offrire la scelta tra due motori Full Hybrid Electric: 1.8L da 122 CV e nuovo 2.0L Hybrid Dynamic Force® da 180 CV. E ...

