Il rosario | Alberto da Giussano | il canederlo inforcato | il simbolismo leghista nella

(Di lunedì 27 maggio 2019)notte del trionfo di Matteo Salvini e della sua Lega va in scena tutto un campionario di simboli che abbracciano sia il sovranismo sia il vecchio Carroccio.Mentre arrivano i dati della vittoria, una statuetta dida, simbolo della Lega, compare alla finestra dello studio di Matteo Salvini in via Bellerio a Milano. A portarla è il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, posizionandola accanto a un uovo di Pasqua brandizzato Milan, uninfilato in una forchetta e una bandiera dei Quattro Mori in bella mostra per telecamere e fotografi.Le prime parole di esultanza di Salvini arrivano attraverso una foto su Twitter. Dietro al vicepremier che tiene in mano un foglio con su scritto: “Primo partito in Italia, Grazie”, compaiono un’immagine del presidente russo Vladimir Putin, un’effige di Gesù, il ...

