Fiorentina | Biraghi | “biscotto con il Genoa? Solo cavolate…”

(Di lunedì 27 maggio 2019) “Biscotto fra noi ed il? Queste sono cavolate, non ne voglio neanche parlare. Noi la partita l’abbiamo giocata, cosi’ come loro. Abbiamo avuto occasioni noi ed anche loro”. Sono le dichiarazioni di Cristianoin relazione al match che ha portato alla salvezza contro il. “I fischi dei tifosi a fine partita? E’ normale, quando sei in una situazione del genere, una salvezza raggiunta cosi’ non puo’ essere considerata normalita’- ha aggiunto il 26enne difensore lombardo – E’ normale che non ci sia un buon clima, anzi i tifosi durante la partita contro ile nelle precedenti ci hanno sempre supportato, quindi un ‘grazie’ al loro e sono giustificati. Ci credevamo veramente all’arrivare in finale di Coppa Italia, eravamo riusciti a ribaltare il risultato dell’andata contro ...

