Europee in Italia | exit poll | Lega primo partito | Testa a testa tra PD e M5S

Europee - terza proiezione ITALIA : 0.48 LEGA 32,1 PD 22,0 M5S 19,5 FI 9,4 FdI 5,8 +Europa 3,2 Copertura campione 21% Consorzio Opinio ITALIA per Rai Ricerca soggetta a errore statistico

Europee 2019 - risultati : Lega primo partito con oltre il 30% - il Pd sorpassa il M5s - Forza Italia al 10% : Il partito di Matteo Salvini si conferma la prima Forza nelle elezioni Europee. Il partito Democratico precederebbe invece il Movimento 5 Stelle. Seguono poi il partito di Silvio Berlusconi e Fratelli d’Italia. Nessun altro partito invece supera il 4%

Elezioni Europee - l’affluenza in Italia al 55% : In Italia si è recato al seggio il 55% degli aventi diritto, con picchi di affluenza in Piemonte, Emilia Romagna, Toscana e Umbria e percentuali più basse al Sud, in Sardegna e in Sicilia. Nelle regioni del meridione non si supera il 45%, mentre nelle isole si arriva a una partecipazione inferiore al 40%.Continua a leggere

Europee - seconda proiezione ITALIA : 0.19 LEGA 30,0 PD 21,8 M5S 20.7 FI 9.8 FdI 6.0 +Europa 3.7 Copertura campione 11% Consorzio Opinio ITALIA per Rai Ricerca soggetta a errore statistico

Europee - secondo exit poll TOTALE ITALIA : 23.38 LEGA 27-31 PD 20,5-24,5 M5S 18,5-22,5 FI 8-12 FdI 5-7 +Europa 2,5-4,5 Copertura campione 100% Consorzio Opinio ITALIA per Rai Ricerca soggetta a errore statistico

