Putin | Gesù e il tapiro | Salvini posta la foto della sua libreria sui social

(Di domenica 26 maggio 2019) Un’immagine del presidente russo Vladimir, un’effige di Gesù, il cappellino con il motto del presidente americano “make america great again” e l’immancabile. Con unadavanti alla suail vicepremier leghista Matteoha voluto festeggiare suila vittoria ormai certa delle elezioni europee. I risultati non sono ancora definitivi ma le tendenze sono tutte concordi nel riconoscere la Lega come primo partito, tra il 29 e il 31%. “Primo partito in Italia, Grazie”, scrivesu un cartello scritto a penna.Per converso, il Partito Democratico “festeggia” i primi dati, anche questi non definitivi ma comunque positivi, nell’ufficio del segretario dem Nicola Zingaretti. I primi exit poll concordano nell’attribuire al Pd la posizione di secondo partito, con il sorpasso a danno ...

