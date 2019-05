Sarri avrebbe più frecce nel suo arco rispetto a Pochettino per la panchina della Juve

Blastingnews

(Di sabato 25 maggio 2019) Archiviata l'era Allegri, foriera di ben 11 trofei, lantus è impegnata nella ricerca del suo degno erede. I profili vagliati dalla triade dirigenziale sono possibili come, Inzaghi, Mihajlovic e, e poi c'è il sogno Guardiola, destinato a rimanere tale secondo quanto ha affermato l'avvocato Galassi, facente parte del CdA del Manchester City. Con il passare dei giorni, il cerchio sul nuovo inquilinobianconera sembrerebbe essersi ristretto a due candidati:, con quest'ultimo in poleal primo. I punti a favore diL'ex Napoli è attualmente in forza al Chelsea, con il quale, nonostante i buoni risultati, non sarebbe sbocciato l'amore, tanto che la dirigenza sarebbe tentata di ingaggiare per la prossima stagione Frank Lampard. Il club londinese ha conquistato la finale di Europa League, in programma il 29 maggio a Baku e, se ...

erredantes : Con Sarri che avrebbe il potere di cambiare il nostro motto credo davvero di averle lette tutte, ma proprio tutte, tutte, tutte. - Impi_G : @EL10juve A me l'eventuale arrivo di Sarri fa tornare in mente la Juve di Maifredi, anche in quella stagione fu man… - eddye74 : @_Morik92_ @NicoSchira Guarda che del rinnovo di Kean sapevano tutti, cosa avrebbe detto Nicolò? Per l'allenatoremi… -