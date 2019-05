Fiorentina | New York Times | “L’americano Rocco Commisso acquisterà la squadra per 150

ilfattoquotidiano

(Di sabato 25 maggio 2019) Ladiventerà americana. Il Newha rivelato che il multimiliardario, fondatore di Mediacom e proprietario dei Cosmos, dovrebbe concludere nei prossimi giorni un accordo per l’acquisto dellaviola per una somma di circa 150 milioni di dollari. Per ora, sia i rappresentanti die che dellasi sono rifiutati di commentare. Secondo quando riporta il giornale statunitense,ha incaricato la finanziaria JPMorgan Chase di concludere l’accordo. L’annuncio ufficiale dell’acquisto potrebbe arrivare già lunedì. L’imprenditore americano, nato in Italia ma trasferitosi negli Stati Uniti a 12 anni, ha un patrimonio stimato di 4,5 miliardi di dollari ed è attualmente presidente delladi calcio NewCosmos. In passato, aveva già cercato di acquistare unaitaliana, fallendo ...

