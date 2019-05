Absentia domenica 26 maggio finale di stagione su Rai 4 | le anticipazioni

Absentia su Rai 4 domenica 12 maggio gli episodi 5 e 6 : Absentia su Rai 4 domenica 12 maggio due nuovi episodi Prosegue la prima stagione di Absentia in prima tv in chiaro su Rai 4, due nuovi episodi il quinto e il sesto in onda domenica 12 maggio. Di seguito le anticipazioni, ovviamente se non avete visto i precedenti episodi della serie con Stana Katic (interamente disponibile su Prime Video), non proseguite nella lettura e saltate direttamente al paragrafo con la trama generale della serie. Nel ...