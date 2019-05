Pronostico Verona Vs Pescara | Playoff Serie B 22-05-19 e Analisi

lanotiziasportiva

(Di martedì 21 maggio 2019)B,, Semifinali, Andata, Mercoledì 22 Maggio 2019 ore 21.00B /– Mancano poco più di 24 ore alla disputa della seconda semifinale d’andata valevole per idiB, dove al Bentegodi si sfideranno, con entrambe le squadre alla ricerca della finale per poter coltivare il sogno di tornare nella massima.Come arrivanoB – Ildel nuovo allenatore Aglietti, arrivato dopo la sconfitta casalinga contro il Livorno, è riuscito con molta fatica a sbarazzarsi del Perugia, sconfiggendolo per 4-1 soltanto ai tempi supplementari. Gli scaligeri, partiti con l’obiettivo della promozione diretta, sono incappati in una stagione molto complicata, con l’ambiente veneto in aperta contestazione con la ...

