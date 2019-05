Il Tar della Calabria ha annullato il provvedimento che aveva escluso Riace dallo Sprar

Appello della Cei : "Andate a voTare". Bassetti rimprovera Salvini per il rosario : “Va valorizzata l’opportunità che ci è offerta dalle elezioni di domenica prossima: chiediamo a tutti di superare riserve e sfiducia e di partecipare al voto”. Così il presidente della Cei, cardinale Gualtiero Bassetti, nella sua introduzione all’Assemblea generale della Conferenza episcopale italiana. Bassetti lancia quindi un Appello a non disertare le urne. “Siamo consapevoli che questo ...

Arturo Centore - il comandante della Sea Watch : "Non siamo scafisti - siamo volonTari" : Un passato nella Guardia Costiera, poi l'impegno sulle grandi navi della Grimaldi lines e la scelta di guidare l'equipaggio dell'organizzazione non governativa

Il calo della popolazione di api nel mondo mette a rischio la sicurezza alimenTare e la nutrizione globali : Il declino globale della popolazione di api rappresenta una minaccia grave per un ampio numero di piante vitali per il benessere e i mezzi di sostentamento dell’uomo. I paesi dovrebbero fare di più per tutelare queste preziose alleate nella lotta contro la fame e la malnutrizione – questo il messaggio della FAO per la celebrazione della Giornata Mondiale delle Api. Il numero di api e di altri impollinatori sta calando in diverse ...

Talisman : Origins permette di rivivere in soliTaria le origini dei grandi eventi storici della serie : Talisman: Origins è una versione mobile del gioco da tavolo Talisman focalizzato sulle partite in solitaria per esplorare la serie attraverso numerose missioni usando il set di regole completo della 4° Edizione rivisitata.Il gioco offre la possibilità di rivivere le origini di grandi eventi storici del mondo di Talisman, come la creazione della Corona del Comando, il ritorno dei draghi, la guerra con gli Ifrit e la nascita delle ...

L'aria che tira - la portavoce della Sea Watch Giorgia Linardi contro Salvini : "La smetta di insulTarci" : Il giorno dopo lo sbarco dei 47 migranti dalla nave Sea Watch3 decisa dalla procura di Agrigento, è la portavoce della Ong Giorgia Linardi ad alzare la voce contro il ministro dell'Interno Matteo Salvini. Alla rappresentate dell'organizzazione non piace che il ministro definisca gli attivisti della

Conte risponde a Giorgetti : “Gravissimo dubiTare della mia imparzialità”. Salvini difende il premier : In un’intervista a La Stampa Giancarlo Giorgetti ha lanciato l’affondo al premier Giuseppe Conte, accusandolo di non essere imparziale e, anzi, parteggiare per il Movimento 5 stelle. Parole giudicate «gravissime» dal presidente del Consiglio, che sfida il sottosegretario leghista: «Se si mette in discussione l’operato del sottoscritto» i «percorsi ...

Assemblea Mondiale della Salute : l’Italia discuterà sui programmi saniTari di emergenza e copertura saniTaria : Oggi si aprirà, a Ginevra, la 72esima Assemblea Mondiale della Salute, l’organo decisionale principale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. Si riunirà al Palazzo delle Nazioni Unite, fino al 28 maggio, con le delegazioni dei 194 Stati membri dell’organizzazione. Anche l’Italia sarà presente nonché promotrice di una proposta di risoluzione dell’Assemblea Mondiale della Salute sulla trasparenza delle ...

Lourdes - il ballo scatenato della ministra della Difesa Trenta con un miliTare : le immagini : La ministra della Difesa, Elisabetta Trenta, ha guidato la cerimonia inaugurale del 61esimo Pellegrinaggio militare Internazionale a Lourdes. A un certo punto, Trenta si è lasciata andare in un ballo con un militare. Nella sala, qualche minuto più tardi, c’è stato anche un trenino degli allievi. Video Facebook L'articolo Lourdes, il ballo scatenato della ministra della Difesa Trenta con un militare: le immagini proviene da Il Fatto ...

STar Trek Picard - rivelato il titolo della serie con Patrick Stewart : Dopo tante piccole anticipazioni, finalmente il titolo: la nuova serie con sir Patrick Stewart si intitola Star Trek: Picard. Cominciamo dal nome quindi e poi dall’attore feticcio che con il ruolo di Jean Luc Picard ha preso parte alla rinascita negli anni Novanta del franchising nato con le idee di Gene Roddenberry ormai stanco grazie alla serie Star Trek Next Generation. Dagli Usa dopo gli upfront della CBS che sta rilanciando alla ...

500 Miglia di Indianapolis - la delusione di Fernando Alonso : “purtroppo dovrò accontenTarmi della tv” : Il pilota spagnolo ha affidato ai social la sua delusione per non essersi qualificato per la 500 Miglia di Indianapolis in programma domenica prossima Niente da fare per Fernando Alonso, lo spagnolo ha fallito la qualificazione alla prossima 500 Miglia di Indianapolis che sarà costretto a guardare dalla tv. AFP/LaPresse Una delusione enorme per il driver di Oviedo, che ha affidato ai social le sue sensazioni: “è stata una settimana ...

Festa islamica rischia di salTare a causa della pioggia : parrocchia di Sant’Andrea Apostolo salva il Ramadan : La pioggia rischiava di far saltare la Festa islamica e allora la parrocchia vicina ha prestato il salone. E’ successo ieri sera a Bologna, in zona Barca, dove da tempo e’ in piedi un percorso di integrazione e di dialogo interculturale e interreligioso, che coinvolge il quartiere Reno e alcune parrocchie del territorio. Ieri era in programma l’Iftar, momento di condivisione del cibo nell’interruzione del digiuno ...

Eurovision song contest - disastro in diretta in Israele : gli HaTari tirano fuori la sciarpa della Palestina : All'Eurovision song contest finito sabato sera a Tel Aviv, in Israele, vince l'olandese Duncan Lauence davanti all'italiano Mahmood, ma per pochi imbarazzanti secondi l'attenzione di tutti è stata sul duo islandese degli Hatari. Fasi finali con i voti dei vari paesi, tensione alle stelle per i canta

Giro d’Italia 2019 - la sTartlist ed i pettorali di partenza della cronometro Riccione-San Marino. Programma - orari e tv : Domenica 19 maggio si correrà la nona tappa del Giro d’Italia 2019, si tratta di una cronometro individuale: 34,8 km da Riccione a San Marino con gli ultimi 12 km in salita verso il Monte Titano. Si preannuncia una battaglia serrata tra tutti i big in lotta per il successo finale, finalmente si torna a fare sul serio dopo una settimana caratterizzata soltanto dalla cronometro di Bologna e dalle cadute della quarta frazione. Primoz Roglic ...

Medicina : a Michele Gulizia la “Targa della cardiologia italiana” : Nel corso della cerimonia inaugurale del 50° Congresso dei Cardiologi Ospedalieri a Rimini, Michele Gulizia, direttore cardiologia Ospedale Garibaldi-Nesima di Catania e presidente della Fondazione per il Tuo cuore, ha ricevuto, la più alta onorificenza che la cardiologia ospedaliera Anmco attribuisce alle migliori professionalità italiane: la ‘Targa d’Oro della cardiologia Italiana’, per “il nuovo ritmo impresso al cuore ...