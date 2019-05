Warriors-Blazers | Draymond Green urla nello spogliatoio | “sono il miglior difensore della

VIDEO Playoff NBA 2019 : Steph Curry ed i Warriors non lasciano scampo ai Blazers e volano sul 3-0 nella serie : Chi diceva che senza DeMarcus Cousins e Kevin Durant i Golden State Warriors avrebbero fatto fatica? I bi-campioni in carica, invece passano per 110-99 anche in gara-3 a Portland e mettono in chiaro le cose, sia nella serie che ora conducono per 3-0, sia al resto della NBA, ribadendo che vogliono il terzo titolo di fila. Chi li potrà fermare, dunque? Forse solo loro stessi, nonostante uno Steph Curry da 36 punti sempre più dominante. Per i ...

Warriors-Blazers - preoccupa l’infortunio di Kevin Durant : out anche in Gara-3 e Gara-4 : Brutta tegola per i Golden State Warriors: Kevin Durant costretto a saltare per infortunio anche Gara-3 e Gara-4 della sfida contro i Portland Trail Blazers I Golden State Warriors hanno mantenuto il fattore campo nelle prime due sfide della Finale di Conference contro i Portland Trail Blazers. Trascinati da un super Steph Curry, i bi-campioni in carica hanno vinto entrambe le partite giocate alla Oracle Arena, portandosi sul 2-0 in attesa ...

Warriors-Blazers - i fratelli Curry avversari! Steph svela : “ho visto mia madre applaudirmi con la maglia di Portland!” : Seth e Steph Curry avversari nella sfida fra Warriors e Blazers, il retroscena è davvero simpatico: la madre esulta ad ogni punto di entrambi, pur indossando la maglia di Portland! La Finale della Western Conference fra Golden State Warriors e Portland Trail Blazers ha al suo interno una ‘sfida nella sfida’. I due fratelli Curry, Steph e Seth, giocano l’uno contro l’altro in un derby che ha messo in seria difficoltà ...

NBA - derby in famiglia Curry e maglia speciale per i genitori : da un lato Warriors - dall’altro Blazers [FOTO] : Warriors e Blazers si sono sfidati questa notte in gara-1 di finale di Conference ad Ovest: derby in famiglia per i Curry Nella notte sono iniziate le Finali di Conference con la prima gara ad Ovest tra Warriors e Blazers vinta da Golden State senza particolari patemi. All’interno della gara c’è stato il derby in famiglia per i Curry, con Steph e Seth che si sono affrontati in campo. Per i genitori tifare per l’uno o per ...

La televisione turca non trasmetterà la serie dei playoff NBA tra Golden State Warriors e Portland Trail Blazers - a causa della presenza di Enes Kanter : In Turchia non verrà trasmessa in televisione la finale di Conference dei playoff NBA (tecnicamente la semifinale del campionato) tra Golden State Warriors e Portland Trail Blazers, che inizierà alle 3 ora italiana di questa notte. Il motivo è che

La televisione turca non trasmetterà la serie dei playoff NBA tra Golden State Warriors e Portland Trade Blazers - a causa della presenza di Enes Kanter : In Turchia non verrà trasmessa in televisione la finale di Conference dei playoff NBA (tecnicamente la semifinale del campionato) tra Golden State Warriors e Portland Trade Blazers, che inizierà alle 3 ora italiana di questa notte. Il motivo è che

Playoff NBA - Warriors-Blazers : Kevin Durant non ci sarà - il polpaccio fa ancora male : Kevin Durant salterà Gara-1 della Finale di Conference fra Warriors e Blazers: KD non ha ancora recuperato dall’infortunio al polpaccio rimediato contro i Rockets L’ala dei Golden State Warriors, Kevin Durant, non sarà in campo la prossima notte (alle 3 ora italiana) in gara 1 di finale della Western Conference contro i Portland Trail Blazers. L’Mvp delle Finals 2017 e 2018 non si è ancora allenato dopo l’infortunio ...