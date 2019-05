QUESTA SETTIMANA a UNA VITA | anticipazioni fino al 25 maggio

Dispositivi Huawei - Prodotti Smart e Cuffie con Alexa nelle Promozioni Amazon di QUESTA Settimana! : In questo articolo in continuo aggiornamento potrete trovare tutte le Promozioni e le offerte Amazon della settimana nel mondo dell’informatica, l’elettronica, il gaming e la tecnologia in generale. Tutte le Promozioni hanno una durata specifica leggi di più...

QUESTA SETTIMANA a UNA VITA - anticipazioni fino al 18 maggio : Eccoci con una nuova SETTIMANA della soap Una VITA, che vedremo anche (su Rete 4) alle 22,30 di martedì 13 maggio. Vi riepiloghiamo come sempre anticipazioni e trame: Rosina confessa a Liberto che Flora non le sembra felice con Inigo. La situazione in miniera è sempre più grave, le guardie hanno aperto il fuoco e Blanca è preoccupata per Diego. Leonor rivela a Blanca che Diego e i sindacalisti in protesta nella miniera si sono rifugiati nelle ...

QUESTA SETTIMANA a IL SEGRETO - anticipazioni fino al 18 maggio : Al via una nuova SETTIMANA con la soap spagnola Il SEGRETO e noi quindi vi riepiloghiamo le anticipazioni ufficiali fino a sabato 18 maggio su Canale 5. Le vicende ambientate ad Acacias 38 andranno anche in onda in prima serata martedì 14 maggio (su Rete 4). Isaac e Antolina decidono di aiutare Elsa e di offrirle ospitalità e lavoro a casa loro. Tutti i paesani sono molto increduli di questo gesto. Dopo averci riflettuto bene, Elsa decide di ...

Forza Horizon 4 - ecco tutte le novità della Stagione 9 in arrivo QUESTA settimana : Fin dal suo lancio, Forza Horizon 4 ha visto aggiornamenti periodici dei contenuti sotto forma di sfide stagionali settimanali e aggiornamenti mensili più corposi. questa è la settimana in cui sarà disponibile l'aggiornamento che introduce la Stagione 9 del gioco e porta con sé una serie di nuovi contenuti.Innanzitutto, come riporta Windows Central, sarà disponibile un nuovo veicolo tanto desiderato dai fan, l'Apollo IE, che sarà ottenibile ...

I giocatori di Red Dead Online Beta che raggiungeranno il rango 10 QUESTA SETTIMANA riceveranno un bonus da 100 RDO$ : Se siete tra coloro che sono impegnati nella componente Online di Red Dead Redemption 2, Red Dead Online, abbiamo delle interessanti notizie poi voi.Rockstar ha annunciato attraverso un comunicato stampa ufficiale alcune novità.questa settimana è ancora disponibile un carico speciale di articoli a tempo limitato nel catalogo Wheeler, Rawson & Co.:Leggi altro...

L'aggiornamento di primavera di Monster Hunter World sarà svelato QUESTA settimana : Giocatori e fan di Monster Hunter World a rapporto! Sono in arrivo interessanti novità per tutti coloro che sono impegnati nel popolare e apprezzato gioco di Capcom.Infatti, come segnala Wccftech, la compagnia ha da poco annunciato attraverso Twitter che tra pochi giorni saranno svelati i dettagli delL'aggiornamento di primavera.Al momento, non sappiamo cosa ha in serbo Capcom, tuttavia le informazioni sullo Spring Update saranno rivelate il ...

Dietro le quinte di God of War nel documentario "Raising Kratos" in arrivo QUESTA settimana : Raising Kratos è il documentario dedicato a God of War annunciato lo scorso mese, che promette ai giocatori e fan di immergersi in profondità nell'apprezzato titolo di Santa Monica Studio e portare alla luce alcuni affascinanti filmati Dietro le quinte. Si tratta di un approfondito sguardo all'interno dello sviluppo dell'esclusiva PS4.Come segnala Pushsquare, il team ha annunciato attraverso Twitter che il lungometraggio sarà disponibile questa ...

QUESTA SETTIMANA a IL SEGRETO - le anticipazioni fino all’11 maggio : Ancora una nuova SETTIMANA con la telenovela Il SEGRETO e noi dunque vi riepiloghiamo le anticipazioni ufficiali fino a sabato 11 maggio su Canale 5. La telenovela andrà anche in onda in prima serata martedì 7 maggio (su Rete 4). La festa organizzata per la festività dei defunti sembra non andare a buon fine, ma fortunatamente Paco riesce a trovare una soluzione e salva la situazione. Elsa cerca fino all’ultimo di discolparsi davanti agli ...

QUESTA SETTIMANA a UNA VITA - le anticipazioni fino all’11 maggio : Ancora una nuova SETTIMANA con la soap Una VITA: eccovi le anticipazioni ufficiali su ciò che vedremo fino a sabato 11 maggio 2019 su Canale 5. La soap andrà in onda anche martedì 7 maggio alle 22,30 (su Rete 4). Diego umilia Blanca davanti a tutti durante la riunione per le trattative con i minatori, ribadendo con freddo distacco che tra loro due è finita e che deve raccogliere le sue cose e andarsene. La donna sembra rassegnata e prepara i ...

Half-Life VR : probabile annuncio QUESTA settimana? : Sono passati ormai 12 anni dall'ultimo Half-Life ed i fan hanno ormai riposto ogni speranza concernente un ipotetico terzo capitolo.Tuttavia sembra che invece sia in procinto di essere annunciato uno spin-off della serie, un Hal-Life VR, che utilizza cioè la realtà virtuale. Secondo PC Gamer, ci sono buone probabilità che Valve faccia un annuncio questa settimana riguardante un nuovo set per la realtà virtuale chiamato Valve Index.Oltre ...

Wall Street vola su nuovi record - QUESTA SETTIMANA fari sulla Fed : Chiusura in territorio nuovamente record per S&P 500 e Nasdaq Composite lo scorso venerdì grazie alla lettura preliminare del Pil Usa del primo trimestre. Tra gennaio e marzo l'economia americana è cresciuta del 3,2%, top di inizio 2015 e sopra le stime ferme a un +2,5%. I fari ora si spostano sulla Federal Reserve , che si riunisce il 30 aprile e l'1 maggio. I tassi ...

QUESTA SETTIMANA a IL SEGRETO - anticipazioni fino al 4 maggio : Nuova SETTIMANA con la telenovela Il SEGRETO e noi come sempre siamo qui a riepilogarvi le anticipazioni ufficiali fino a sabato 4 maggio su Canale 5. La soap andrà anche in onda in prima serata martedì 30 aprile (su Rete 4) ma non verrà trasmessa il 1° maggio. Isaac lascia Puente Viejo per alcuni giorni per incontrare il marchese. Gonzalo, chiamato con urgenza da Fernando, arriva alla Villa e pretende una spiegazione. Fernando offre del denaro ...

QUESTA SETTIMANA a UNA VITA - anticipazioni fino al 4 maggio : Eccoci ad una nuova SETTIMANA con la telenovela Una VITA: vi riepiloghiamo le anticipazioni ufficiali su ciò che vedremo fino a sabato 4 maggio 2019 su Canale 5. La soap andrà in onda anche martedì 30 aprile alle 22,30 (su Rete 4) ma salterà la puntata del 1° maggio. Iñigo conosce Rubiales, l’editore che pubblicherà la biografia di Cesar Cervera. Leonor smaschera Iñigo e si arrabbia con lui, ha capito che le ha raccontato solo menzogne. I ...

Ciao Darwin 8 stasera non va in onda : cancellata la settima puntata di QUESTA settimana : Questo venerdì 26 aprile salta l'appuntamento su Canale 5 con Ciao Darwin 8, la popolare trasmissione condotta da Paolo Bonolis con la partecipazione di Luca Laurenti. Coloro che questa sera, alle 21.30, si collegheranno sulla rete ammiraglia del Biscione per seguire la nuova puntata del divertentissimo show rimarranno profondamente delusi quando scopriranno che è in programma un film che prenderà il posto del programma di Bonolis, il quale ...