Fiorentina | Antognoni | “ci saranno dei provvedimenti”

(Di domenica 19 maggio 2019) “Una situazione che si raddrizza giocando e cercando di fare qualcosa che in questo momento non ci sta riuscendo: fare gol. Forse per inesperienza, per i giocatori non al 100%. Ma se continuiamo così domenica, anche con l’aiuto del pubblico riusciremo ad uscire da questo momento brutto”. Sono le dichiarazioni di Giancarlo, dirigente della, commenta ai microfoni di Sky Sport la sconfitta contro il Parma. “La proprietà anche se non era presente, era rappresentata”. Poicommenta l’arbitraggio: “Oggi la partita andava affidata ad un arbitro con una esperienza maggiore, ha avuto una giornata negativa”. Corsa salvezza, lain caduta libera: adesso scontro da brividi contro il Genoa, l’Empoli ci crede sempre di più “Non era certo un nostro obiettivo ritrovarci a questo punto, sono stati ...

