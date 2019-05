Sea Watch 3 | nave verso Lampedusa | “Siamo a 15 miglia con bambini a bordo” Salvini

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 17 maggio 2019) Dopo essere rimasta davanti alle acque territoriali italiane per un giorno, in attesa del via libera per poter approdare in un porto siciliano, la Sea3 ha deciso di puntare. “Siamo a 15da, a bordo abbiamo 65 persone, alcune disidratate, e alcunipiccoli. Le condizioni meteo sono cattive“, ha detto all’Ansa il comandante Arturo Centore. Ma per imbarcazione ed equipaggio, che mercoledì hanno soccorso 65 persone in acque libiche, tra cui due neonati, un disabile e diversi con ustioni gravi, lo sbarco sull’isola sarà complicato. L’imbarcazione è stata infatti raggiunta dalla Guardia di finanza e dalla Capitaneria di porto che hanno notificato all’equipaggio la diffida firmata dal ministro dell’Interno, Matteo, ad entrare in acque territoriali italiane. “Erano prima in acque libiche e poi ...

matteosalvinimi : ??AGGIORNAMENTO Nave di ONG tedesca, con bandiera olandese, raccoglie 65 immigrati in mare libico. Ho appena firmato… - matteosalvinimi : Per i trafficanti di esseri umani i porti italiani sono e rimangono CHIUSI. E se qualche procuratore vuole indagarm… - fattoquotidiano : Migranti, nave Sea Watch ha soccorso 65 migranti vicino a coste libiche: “Malta, Libia, Italia e Olanda non rispond… -