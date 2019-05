Giro d'Italia : Elia Viviani vince la terza tappa : Elia Viviani ha vinto la terza tappa del Giro d'Italia, la frazione da Vinci a Orbetello. È la prima vittoria di un azzurro in questa edizione della corsa rosa. Il velocista della Deceuninck-Quick Step ha regolato allo sprint il colombiano Fernando Gaviria e il tedesco Pascal Ackermann, che si era aggiudicato la volata di ieri. Lo sloveno Primoz Roglic resta in maglia rosa.

Giro d’Italia 2019 - risultato e classifica della tappa di oggi (Vinci-Orbetello) : Elia Viviani vince in maglia tricolore : Volata doveva essere e volata è stata: la Vinci-Orbetello, terza tappa del Giro d’Italia, seconda in linea, ha visto l’arrivo di gruppo dopo 220 km nel quale il plotone è andato ad una velocità più bassa di quella prevista dagli organizzatori. Dopo la seconda posizione ottenuta ieri a Fucecchio, oggi a trionfare è stato il campione italiano Elia Viviani, al primo successo in questo Giro. Di seguito l’ordine d’arrivo ...

Giro d’Italia – Elia Viviani e la delusione per il 2° posto a Fucecchio - l’azzurro si prende tutte le colpe : “ecco cosa ho sbagliato” : Elia Viviani fa mea culpa dopo il secondo posto nella volata di Fucecchio, nella seconda tappa del Giro d’Italia 2019 L’arrivo di Fucecchio ha lasciato un po’ di amaro in bocca ad Elia Viviani: nella prima volata dell’edizione 102 del Giro d’Italia, il tricolore italiano ha concluso al secondo posto, alle spalle di Ackermann. Una sconfitta che brucia un po’ per il corridore italiano della Quick Step: ...

LIVE Giro d’Italia 2019 - Vinci-Orbetello in DIRETTA : Elia Viviani cerca il riscatto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE DELLA TERZA TAPPA La classifica generale – Percorso, altimetria e favoriti della terza frazione – Scenari tattici e presentazione generale della tappa – Comuni e provincie attraversate dalla corsa – La cronaca della seconda frazione – Tutte le puntate de “La Fagianata del Magro” Buon pomeriggio amici di OA Sport e appassionati di ciclismo e benvenuti alla ...

Giro d’Italia 2019 - risultato seconda tappa : Pascal Ackermann batte Elia Viviani allo sprint : Pascal Ackermann si impone allo sprint nella seconda tappa del Giro d’Italia 2019. Il campione nazionale tedesco coglie la prima vittoria in un Grande Giro al suo debutto nella Corsa Rosa, vincendo con grande potenza la volata di gruppo sul traguardo di Fucecchio. Il corridore della Bora-Hansgrohe ha battuto il campione italiano Elia Viviani e l’australiano Caleb Ewan. Non cambiano le posizioni di vertice della classifica generale, con lo ...

Giro d’Italia 2019 - la tappa di oggi (Bologna-Fucecchio) : possibili scenari tattici. Elia Viviani dovrà guadagnarsi lo sprint : È già tempo di seconda tappa per il Giro d’Italia 2019. Non c’è tempo per restare a pensare alla bellissima cronometro disputata in apertura ieri, che ha portato da Bologna fino in cima al San Luca, premiando Primoz Roglic, che con una prova di forza perentoria è andato a prendersi il successo e la Maglia Rosa. Si torna subito in gara: prima frazione in linea, 205 km da Bologna a Fucecchio, con un finale che si preannuncia ...

Giro d’Italia - seconda tappa Bologna-Fucecchio : ideale per Elia Viviani - in tv su Rai 2 : Dopo la ‘Grande Partenza’ da Bologna, domenica 12 maggio lo stesso capoluogo emiliano sarà sede di partenza della seconda tappa del Giro d’Italia, in direzione sud con arrivo a Fucecchio dopo 205 chilometri. Attraversando l’Appennino sarà una frazione mossa con la prima parte del percorso in ascesa fino a raggiungere il punto più alto di giornata rappresentato, intorno al km 50, dai 750 metri di La Serra, sul confine tra Emilia Romagna e ...

Giro d’Italia 2019 : cosa aspettarsi dagli italiani? Vincenzo Nibali il faro - Elia Viviani punta alle volate. Si cercano volti nuovi : Cinque successi di tappa, la Maglia Ciclamino di Elia Viviani e la quinta posizione in classifica generale di Domenico Pozzovivo. Questo il bottino arrivato nel 2018 al Giro d’Italia per quanto riguarda i colori del Bel Paese: c’è bisogno assolutamente di migliorarlo in questa edizione numero 102 che scatterà domani con la breve cronometro da Bologna. cosa dovremo aspettarci dai nostri portacolori? Ovviamente il faro nella corsa, ...

Giro d’Italia – Elia Viviani gareggerà con una splendida maglia tricolore : “voglio rispettare il ciclismo italiano” [FOTO] : Elia Viviani correrà al Giro d’Italia 2019 con una splendida maglia tricolore in qualità di campione nazionale Mancano ormai pochi giorni all’inizio ufficiale del Giro d’Italia 2019. La 102ª edizione prenderà il via sabato da Bologna e vedrà Elia Viviani gareggiare con una speciale maglia tricolore in qualità di campione nazionale. Il ciclista della Deceuninck-Quick Step ha spiegato ai microfoni del Corriere dello Sport: ...

Giro d’Italia 2019 : tutti i corridori italiani al via. Vincenzo Nibali punta alla maglia rosa - Elia Viviani pronto a dare spettacolo nelle volate : Saranno 51 i corridori italiani che vedremo in corsa al Giro d’Italia 2019. Sulle strade del paese i nostri portacolori sono pronti a lasciare il segno, ma già prima della partenza c’è un dato positivo. Infatti il contingente azzurro è aumentato numericamente rispetto alle due precedenti edizioni, in cui erano presenti 45 italiani. Un incremento minimo, ma che quantomeno interrompe il trend di decrescita degli ultimi anni. Inoltre alla ...

Giro d’Italia – Elia Viviani punta a ripetersi : “la corsa termina nella mia Verona - sarebbe bello salire sul podio con la maglia ciclamino” : Elia Viviani pronto all’edizione 102 del Giro d’Italia: le sensazioni del velocista italiano alla vigilia della grande partenza della corsa rosa Si sono svolte oggi le Conferenze Stampa di alcune delle squadre protagoniste del centoduesimo Giro d’Italia, in programma dall’11 maggio al 2 giugno. Sabato a Bologna si terrà la grande partenza, con i ciclisti pronti a sfidarsi nella cronometro individuale, prima di dare ...

Giro - Elia Viviani omaggia il ciclismo italiano con una maglia tricolore : BOLOGNA - ' Il Giro d'Italia è la mia ultima grande gara in maglia tricolore, e visto che quest'anno i campionati nazionali non sono adatti a me, volevamo fare qualcosa di speciale per segnare quello ...

