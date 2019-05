Upfronts 2019 i trailer NBC | Bluff City Law | Perfect Harmony e Sunnyside

dituttounpop

(Di domenica 12 maggio 2019)NBC: idelle serie che debutteranno in autunno su NBC:Law,NBC – Dopo aver presentato i palinsesti (che trovi qui), NBC ha anche rilasciato idelle nuove serie tv che debutteranno nella prossima stagione televisiva. NBC quest’anno ha ordinato 4 drama:Law, Council of Dads, Lincoln e Zoey’s Extraordinary Playlist. Ai drama si aggiungono 4 nuove comedy:, The Kenan Show e Indebted. Vediamo quindi idelle nuove serie rilasciati da NBC: Qui trovi il palinsesto di NBC Qui trovi tutte le notizie dagliLawLaw racconta dell’avvocatessa brillante Sydney Strait che dopo aver lavorato col padre Elijah per anni, i due si separano per un po’ di tempo a causa del loro rapporto complicato. Dopo un ...

AllegraDavide : RT @dituttounpop: Ecco i trailer delle tre nuove serie che debutteranno su #NBC in autunno: #BluffCityLaw, #PerfectHarmony e #Sunnyside #up… - antoniogenna : TV USA Gazette #665 — GLI UPFRONTS — La stagione 2019/20 di NBC: da settembre la nuova serie Bluff City Law e la si… - dituttounpop : Ecco i trailer delle tre nuove serie che debutteranno su #NBC in autunno: #BluffCityLaw, #PerfectHarmony e… -