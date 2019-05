Gattuso e il coraggio di credere nelle proprie idee Calhanoglu decisivo | ‘tregua’

sportfair

(Di sabato 11 maggio 2019) Il Milan supera 0-1 la Fiorentina e tiene vivo il sogno Champions League.conferma lee viene ripagato con una vittoria decisiva: rossoneri in piena lotta per l’Europa Dopo la vittoria dell’Atalanta del pomeriggio, la trasferta del Milan a Firenze era diventata ancor più complicata. La prima di quelle che sono state definite 3 ‘finali’, rischiava già di estromettere i rossoneri dalla corsa al piazzamento Champions League. È un Milan che non è padrone del proprio destino, che dipende dai risultati di Inter e Atalanta, ma che oggi ha ottenuto un feedback importante: il Milan è ancora vivo.scorse settimane i rossoneri sembravano in confusione totale: crisi di risultati, assenza di leadership e totale sfiducia.ha rischiato di pagare per tutti. Dopo aver ottenuto la fiducia della società, nonostante forse le partite che ...

