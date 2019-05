calcioefinanza

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Il day after del meeting di Madrid porta con sé una certezza. L’associazione delle Leghe europee si schiera apertamentela riforma proposta dell’Eca – l’associazione dei club europei – per laLeague del futuro, dal 2024 in avanti. Non si tratta di un rifiuto del cambiamento, ma della volontà di salvaguardare i campionati … L'articolo Dala

capuanogio : #Lotito e #Cairo, patto contro la super #ChampionsLeague che deve cambiare il mondo del calcio dal 2024. Scontro du… - CalcioFinanza : Da #Cairo a #Lotito, patto contro la nuova #Champions - FinancialSs : Da Cairo a Lotito, patto contro la nuova Champions -