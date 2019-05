Scossa di terremoto al largo di Calabria e Sicilia DATI e MAPPE

Violenta Scossa di terremoto in Papua Nuova Guinea : epicentro sulla terraferma : Una Violenta scossa di terremoto magnitudo 7.2 è avvenuta alle 23.30 (ora italiana) di Lunedì 6 Maggio in Papua Nuova Guinea, nell'area orientale dell'Isola. La scossa ha avuto epicentro sulla...

Lieve Scossa di terremoto a Pontechianale - in val Varaita : Un terremoto di magnitudo 1.5 è stato registrato alle 14.21 di oggi, lunedì 6 maggio, a 2 chilometri da Pontechianale, in val Varaita. La scossa era ad una profondità di 11 chilometri. Il terremoto è ...

Ancora una Scossa di terremoto : le Marche continuano a tremare : MONTE VIDON CORRADO - Ancora una scossa nelle Marche, anche se lieve. È stata avvertita questa mattina alle 11 a Monte Vidon Corrado, una scossa di magnitudo 2.0 avvertita da qualcuno anche se...

Terremoto : Scossa 2.4 sulla costa anconetana - gente in strada - : Una scossa di Terremoto 2.4 è stata nettamente avvertita questa mattina alle 9.31 dai cittadini di Ancona e dei comuni limitrofi. Al momento non si registrano danni, ma diverse persone, soprattutto ...

Terremoto al largo di Ancona oggi - Scossa a bassa profondità. Gente in strada : Ancona, 4 maggio 2019 - Una scossa di Terremoto , di magnitudo 2.4, ma ad una bassa profondità , 4 chilometri , con in epicentro in mare , secondo l'Ingv, é stata chiaramente avvertita questa mattina ...

Ancona : lieve Scossa di terremoto avvertita sul litorale - dati INGV : Una scossa di terremoto di debole entità è stata registrata oggi 4 maggio 2019, esattamente alle 09.31, nel mar Adriatico centrale poco a largo delle Marche. Stando ai dati giunti dai sismografi...

Terremoto a Palermo - Scossa in serata : paura tra la popolazione : La scossa, di magnitudo 2.9, si è verificata alle ore 20.18. L’epicentro è stato localizzato a Castelbuono, in provincia di Palermo, mentre l’ipocentro a 7.8 Km di profondità. Tra i comuni vicini all’epicentro vi è Cefalù, nota località turistica.Continua a leggere

Scossa di terremoto in Sicilia : epicentro vicino Barcellona Pozzo di Gotto - nel messinese : Una Scossa di terremoto si è verificata nella tarda serata di oggi, esattamente alle ore 23.01, nella Sicilia orientale. Dalle rilevazioni dell'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia...

Pescara - terremoto a Scafa magnitudo 2.6. Scossa avvertita nettamente : Pescara, terremoto a Scafa magnitudo 2.6. Scossa avvertita nettamente Un terremoto di magnitudo 2,6 è stata registrato alle 19 a Scafa, nel pescarese. La Scossa è stata avvertita nettamente e in molti si sono riversati nelle strade Parole chiave: ...

Scossa di terremoto in Abruzzo : nettamente avvertita nell'entroterra pescarese : Una Scossa di terremoto di lieve entità si è verificata in Abruzzo alle ore 19 di oggi. Secondo le rilevazioni dell'INGV, il movimento tellurico è stato di magnitudo 2.6 ed è avvenuto a 1 km di...