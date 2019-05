Bolzano | 15enne violentata dopo la scuola | caccia all' aggressore

blogo

(Di martedì 7 maggio 2019)Una ragazzina di 15 anni è stata aggredita ementre rientrava a casala. È accaduto oggi pomeriggio, in pieno giorno, nei pressi dello stadio Druso, mentre la giovanissima stava percorrendo in bicicletta la strada delle Passeggiate lungo l'Isarco.Lì, stando a quanto fa trapelare la Procura di, laè stata aggredita da un uomo non identificato che l'ha. È stato un passante a lanciare l'allarme, quando l'si era già dato alla fuga,aver sentito dei lamenti e aver notato la giovane vittima sull'erba.La Procura die gli inquirenti stanno mantenendo il massimo riserbo sulla vicenda, non soltanto per la delicatezza dell'accaduto e la giovane età della vittima, ma anche perchè l'è ancora in fuga e la diffusione di dettagli sulle indagini potrebbero facilitarlo nel far perdere le sue ...

CaressaGiovanni : Bolzano, 15enne violentata mentre tornava da scuola - andreabonazzabz : #Violentata 15enne da #immigrati a #Bolzano. #Stupro avvenuto su passeggiate vicino Questura dove da anni… - zazoomblog : Caccia al mostro! 15enne violentata al rientro da scuola a Bolzano -