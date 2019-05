Bud Spencer e Giuliano Gemma in Anche gli angeli mangiano fagioli oggi su Rete 4

Lo chiamavano Trinità… : trama - cast e curiosità del film che ha lanciato Bud Spencer e Terence Hill : Un autentico classico torna in tv mercoledì 24 aprile su ReteQuattro a cominciare dalle 21.15: si tratta del capolavoro spaghetti western (in realtà del sottogenere fagioli western, che nasce proprio con questo film) del 1970 Lo chiamavano Trinità…, la prima produzione a cui far risalire ufficialmente il sodalizio tra Terence Hill, sempre in forma e pronto a girare l’ultima stagione di Don Matteo con Stefano De Martino, e il ...

Io sto con gli ippopotami : cast - trama e curiosità del film con Bud Spencer e Terence Hill : Un altro classico con il compianto Bud Spencer e l’amatissimo Terence Hill per animare la prima serata di ReteQuattro: sulla terza rete Mediaset, sabato 13 aprile, va infatti in onda a partire dalle 21.30 uno dei titoli della coppia più amati dai fan, ossia Io sto con gli ippopotami. La storia un po’ sgangherata che sta alla base la conoscono tutti, segno ulteriore del successo e del credito di cui la pellicola ancora gode a ...

Francesca Cipriani : “Woody Allen? Si è impiccato”. Poi scambia Giuliano Ferrara per Bud Spencer : Guess my age, il game show in onda su Tv8, ha realizzato puntate speciali con ospiti vip. Il primo aprile a sostenere il concorrente nella partita quotidiana è stata Francesca Cipriani, nota per le sue esagerazioni con la chirugia estetica e per le numerose partecipazioni ai reality: dal Grande Fratello all‘Isola dei Famosi a La Pupa e il Secchione. La ragazza si è resa protagonista di alcuni episodi surreali, Enrico Papi si avvicina e le ...

Francesca Cipriani a Guess My age : "Woody Allen è morto impiccato" E confonde Giuliano Ferrara con Bud Spencer : Francesca Cipriani, oggi, 1 aprile 2019, è stata l'ospite vip delle puntate speciali di 'Guess my age', in onda, dal lunedì al venerdì su Tv8. La giovane showgirl, dopo tanti anni, ha incontrato nuovamente Enrico Papi, colui che l'ha incoronata vincitrice all'ultima edizione de 'La Pupa ed il secchione'. Il conduttore e l'ex gieffina, in un clima di surreale divertimento, scherzano come ai tempi del reality di Italia 1. ...

Terence Hill - i suoi film senza l'amico Bud Spencer - : Quando si pensa a Terence Hill è difficile non pensare a Bud Spencer , e ai tantissimi film che hanno girato insieme! Eppure, il biondo del duo, ha cominciato a lavorare nel mondo dello spettacolo ...

M5s - Villarosa : “Salvini? Di Maio in versione Bud Spencer replica bene. Decreto su truffati banche? Tria lo firmi subito” : “Salvini ci fa ombra? E’ vero, ma Luigi riesce a replicare bene. Adesso è in versione Bud Spencer“. Così, ai microfoni de “L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano Campus, il sottosegretario M5s alle Finanze, Alessio Villarosa, commenta ironicamente il rapporto di forza tra i due vicepresidenti del Consiglio. Il politico si esprime anche sull’esito delle elezioni regionali in Basilicata: “Per me ...

Giuseppe Pedersoli "la fede di papà Bud Spencer"/ "Gigante - ma piccolo davanti a Dio" : Il figlio di Bud Spencer, Giuseppe Pedersoli, ricorda l'importanza di fede e famiglia per il padre: 'un gigante, ma piccolo di fronte a mistero di Dio'