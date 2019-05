Uno tsunami che si abbatte sul litorale romano | martedì 7 maggio la simulazione

meteoweb.eu

(Di venerdì 3 maggio 2019) Unoche sisul: l’evento verrà simulatopresso l’aeroporto militare di Pratica di Mare, in provincia di Roma, nel corso dell’evento dimostrativo ”Duplice uso sistemico: impiego innovativo delle Forze Armate al servizio del Paese”.Dalla costituzione di una sala operativa per la gestione dell’evento, al soccorso aereo, alla tutela del patrimonio culturale, passando per il trasporto di malati altamente infettivi e le attività di decontaminazione da sostanze chimico-batteriologiche e radioattive: la Difesa mostrerà agli studenti delle scuole presenti le capacità con cui le Forze Armate e l’Arma dei Carabinieri supportano la Protezione Civile in caso di emergenze nazionali.Gli eventi sismici e il maltempo che hanno più volte colpito l’Italia, la lotta al terrorismo e il rafforzamento della ...

