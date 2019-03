Incendio vicino Genova | decine di famiglie sfollate | chiuse le scuole e parte dell' A10

huffingtonpost

(Di martedì 26 marzo 2019) Nella notte un maxiè divampato sulle alture di Cogoleto in località Capieso nel ponente didisono statalee l'A10 tra Varazze (Savona) e Arenzano () in quanto le fiamme lambiscono le carreggiate.Il rogo è stato alimentato dal forte vento che ha raggiunto anche i 100 km orari. Sul posto stanno intervenendo 60 vigili del fuoco, provenienti da, La Spezia, Massa Carrara, Piacenza, e 30 volontari.L'è scoppiato intorno alle 23 di ieri 25 marzo. Divampando prima tra la località Maxetti e il quartiere di Capieso (la collina che si affaccia sul golfo) per poi arrivare a lambire due quartieri oltre ad alcune case indipendenti che si trovano nella zona boschiva. La prefettura diè in allerta. Intorno alla mezzanotte di ieri, erano tanti gli abitanti scesi in strada ...

