Catania | violenza sessuale di gruppo su una ragazza alla pari americana | fermati 3 giovani

tgcom24.mediaset

(Di martedì 26 marzo 2019) La giovane era in Italia da tre mesi ed è stata avvicinata da tre ragazzi in un bar di via Teatro Massimo. Decisivi per le indagini due video: quello girato dvittima nel locale e quello inviato da uno degli aggressori dopo lasubita.

MediasetTgcom24 : I tre avrebbero conosciuto la vittima in un bar e poi, dopo averla fatta salire in auto con una scusa, l'avrebbero… - bussetti_marco : Oggi una scritta infame contro il Ministro @matteosalvinimi a #Lecce. Ieri il pestaggio di un attivista a Catania.… - binottofranco : Violenza sessuale di gruppo su una baby sitter straniera: tre arresti a Catania -