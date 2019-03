Auto elettriche | gli assurdi motivi perché assicurarle costa meno

Fvg - le Auto degli enti pubblici sono vecchie. Solo 15 le elettriche : Gli elementi dello studio Condotta dall'équipe coordinata da Romeo Danielis , professore di Economia applicata, presso il Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali, Matematiche e Statistiche dell'...

Crozza e la gaffe di Toninelli : “Si batte per le Auto elettriche con il Suv? Come se Salvini salvasse i migranti con la Diciotti” : Nella copertina in apertura di Che fuori tempo che fa di Fabio Fazio su Rai1 di Maurizio Crozza nella copertina non risparmia il ministro dei Trasporti e della Infratrutture Danilo Toninelli, dopo la gaffe al tg2 Motori. “Toninelli si batte per virtù delle auto elettriche e poi si compra un Suv Diesel ? È Come se Salvini si comprasse la Diciotti per fare i salvataggi in mare” L'articolo Crozza e la gaffe di Toninelli: “Si ...

Auto elettriche - la gaffe Toninelli : “Al ministero auto blu a batteria. Io che macchina ho? Una Jeep Compass diesel” : Imperversa sui vari social, è trend topic su twitter. Insomma, la gaffe del ministro Danilo Toninelli durante quella che doveva essere solo un’innocua chiacchierata in macchina con la giornalista del TG2 Motori Maria Leitner ha proprio sollevato un polverone. “Ma lei che auto ha?”, ha chiesto la Leitner dopo che Toninelli aveva rivendicato la scelta di un’elettrica come auto blu di servizio. “Abbiamo appena comprato ...

Danilo Toninelli elogia le Auto elettriche ma la moglie ha appena comprato un Suv diesel - Sky TG24 - : L'esponente del M5S, in una trasmissione sui motori, parla della misura che introduce l'ecotassa sui veicoli inquinanti, ma ammette di aver acquistato un modello diesel. E a chi lo attacca sui social ...

Volkswagen accelera sulle Automobili elettriche : Un futuro prossimo che guarda all'elettrico con 70 modelli entro il 2028. E un 2018 con il sorriso nonostante 'i forti venti contrari', fra guerra dei dazi e soprattutto gli effetti del dieselgate. Il ...

La Germania investirà 58 miliardi di euro in Auto elettriche e autonome : 07 marzo 2019 VDA prevede che la produzione automobilistica nazionale diminuirà significativamente quest'anno, in parte a causa del rallentamento dell'economia e della persistente possibilità di ...

Auto elettriche : Honda e-Prototype - la novità giapponese a Ginevra 2019 [GALLERY] : 1/17 ...

Germania : l’industria investirà 60 miliardi in Auto elettriche e guida autonoma : L’industria automobilistica investirà circa 60 miliardi di euro nello sviluppo delle auto elettriche e per veicoli con guida autonoma. Ad affermarlo è il presidente della federazione tedesca Vda, Bernhard Mattes. “Investiremo oltre 40 miliardi di euro nella mobilità elettrica nei prossimi 3 anni e 18 altri miliardi di euro saranno investiti nel digitale e nei veicoli a guida autonoma“, sottolinea Mattes. L'articolo Germania: ...

Techrules vicina a produzione di Auto elettriche con turbina : ... chiarisce: "Dopo aver mostrato la supercar Ren a doppia turbina da 80 kW al Motor Show di Ginevra 2017 e 2018 siamo stati oggetto di grande interesse da parte di costruttori di tutto il mondo, ...

Auto - scattano l'eco-tassa e il bonus sulle Auto elettriche. Il caos dei concessionari : Nella disorganizzazione totale, che sta mettendo in crisi i concessionari, scatta l'eco-tassa per le auto più inquinanti e l'eco-bonus per quelle più green. Da oggi chi acquista una vettura alimentata ...

Tesla - le Auto elettriche saranno vendute solo online - : L'azienda di Elon Musk ha annunciato che le macchine si potranno comprare solo via web e che resteranno aperti solo alcuni negozi per esposizione. Lanciata anche una nuova versione del Model 3, ...

Auto elettriche come rifugi di emergenza in caso di calamità : ...Natura Ecologia Animali TECNOLOGIA Digital life Tecno-prodotti Innovazione Motori Architettura CULTURA Arte Mistero Storia Curiosità COMPORTAMENTO Psicologia Scuola e Università Sessualità Economia ...

Parco Valentino 2019 - dalla F1 alle Auto elettriche. Dal 19 al 23 giugno a Torino attese oltre 600.000 persone : Speriamo, quindi, di poter introdurre a breve, proprio lavorando con le istituzioni, strumenti di politica industriale adeguati a supportare le imprese in questo difficile momento'. Infine conclude ...